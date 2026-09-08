Kell 20 "Impulsis": miks õpitee jätkamine pärast põhikooli nii keeruline on?

Paljud lapsed ja nende vanemad on terve suve elanud stressis ning teadmatuses, sest põhikooli lõpu järel polnud selge, kus neil õnnestub haridusteed jätkata. ETV saade "Impulss" arutleb täna selle üle, millised on noorte koolisaamise piinad ja miks süsteemi muutmine ei õnnestunud.