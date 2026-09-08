Kell 20 "Impulsis": miks õpitee jätkamine pärast põhikooli nii keeruline on?
Paljud lapsed ja nende vanemad on terve suve elanud stressis ning teadmatuses, sest põhikooli lõpu järel polnud selge, kus neil õnnestub haridusteed jätkata. ETV saade "Impulss" arutleb täna selle üle, millised on noorte koolisaamise piinad ja miks süsteemi muutmine ei õnnestunud.
Stuudios arutavad haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, Tallinna linnapea Peeter Raudsepp, Kambja vallavanem Kajar Lember ja psühholoog Urve Uusberg. Saate ajal liitub stuudiovestlusega laste ombudsman Ülle Madise.
Puuduolevate koolikohtade probleemi ilmestamiseks räägib saates meigikunstnik Katrin Sangla loo oma pojast, kes lõpetas põhikooli keskmise hindega 4,1 ega saanud kodulähedases koolis haridusteed jätkata. Kuidas kulges pere teekond läbi suve, et noorukile koolikoht siiski leida, seda Sangla kirjeldabki.
"Impulss" algab ETV-s teisipäeval kell 20. Saatejuhid on Anna Pihl ja Taavi Eilat.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi