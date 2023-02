Saara Suurkivi: stereotüüpsed karjäärivalikud on hakanud muutuma

11. veebruaril on naisteadlaste päev ning mul on hea meel, et tudengivormeli tiimis tegutseb sel aastal rekordiliselt üheksa naist, meid on kokku 15 protsenti. Nendest kuus tegutsevad inseneerias, elektroonikas või IT-s ning kolm administratiivtiimis, kirjutab Saara Suurkivi.

Varasemalt on tudengivormeli tiimis kaasa löönud vaid mõned üksikud naisüliõpilased. Tänavune rekordiliselt suur naiste osakaal lubab arvata, et stereotüüpsed karjäärivalikud on hakanud muutuma ning tehnoloogiavaldkond ja inseneriharidus on ka naiste seas populaarsust kogumas. Ülikooliajal inseneriprojektides kaasa löömine annab teadmised ja oskused, mida ainult koolipingist saada ei ole võimalik.

Näiteks tegelevad Formula Student Team Tallinnas naised praegu selliste oluliste insenertehniliste süsteemidega nagu näiteks madalpinge juhtmestuse, trükkplaatide arenduse, nurgakoostu projekteerimise ja freesimisega. Samuti on meie tiimis IT-naisi, kes tegelevad isejuhtiva süsteemi trajektoori, odomeetria ja auto mudeliga.

Saadud kogemustepagas on tulevikus tööturul suureks konkurentsieeliseks. Tasemel teadmised, oskus keerulistes olukordades hakkama saada ning "teeme ära" mentaliteet on aluseks sellele, et tööturul võetakse naisi ja mehi kui võrdseid ning ei liigitata neid iganenud soorollide järgi.

Tudengivormel on Tallinna Tehnikakõrgkooli ning Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilaste koostööprojekt. Aasta jooksul projekteerivad ja ehitavad tudengid elektrivormeli, millega rahvusvahelistel Formula Student sarja tootearendusvõistlustel teiste ülikoolide tiimidega rinda pistetakse.

Tiimi pidevaks arenemiseks ja konkurentsivõimelisena püsimiseks tuleb tihti kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid, muuta olemasolevaid efektiivsemaks ning mõelda välja lahendusi, mida varasemalt kasutatud ei ole.

Nii saavad noored insenerid põhjaliku teadmistepagasi ja kogemused, mis on tänapäeva arenevas maailmas kriitilise tähtsusega. Meie tiimist välja kasvanud eksperdid on avatud mõtlemisega tulevikutegijad, kelle kätes on Eesti tehnoloogiamaastik.