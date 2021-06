Tudengid tutvustasid isejuhtivat elektrivormelit.

Tulevikus võivad isejuhtivad vormelautod asendada juhtidega masinad, aga alles siis, kui masinad oskavad õigesti sõita. Just sellist ise ehitatud autot tutvustasid Tallinna tehnikaülikooli ja Tallinna tehnikakõrgkooli tudengid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuigi esimesed isejuhtiva auto katsed ebaõnnestusid, läks kolmas katse ideaalselt.

"Arvatavasti mingi koodiviga oli ja ei saanud lihtsalt sõitma. Kindlasti saab selle korda, sest enne võistlusi on vaja teha teste ja need testid on mõeldud selle jaoks, et likvideerida vead, üles otsida vead ja parandada üldiselt vormelit," selgitas FS Team Tallinn projekteerija Artur Meier.

Mehitatud elektrivormeli katsesõit õnnestus kohe ja publik sai nautida kiireid ringe.

Eesti tudengid on ehitanud vormeleid alates 2006. aastast ja selle aja jooksul on valminud viis sisepõlemismootoriga, üheksa elektri- ja kolm isejuhtivat vormelit.

Praegu on tudengid keskendunud elektrimootoriga vormelitele.

"Need töötavad elektri pealt, lisaks on toimunud areng mootori vallas, hetkel on kasutusel nelikvedu varasema tagaveo asemel. Muutunud on aerodünaamika pakett, autodel on süsinikmonokokk-kere, juhtimissüsteemid on muutunud, autol on küljes isearendatud maakiirus-mõõtmiskaamera," kirjeldas FS Team Tallinn eestvedaja Georg Kõivumägi.

Võistlusraja ääres seistes kartma ei pea, et vormel rajalt välja sõidab, sest sõiduki operaator jälgib kogu mängu raja äärest.

"Võib tunda ennast turvaliselt, kogu aeg on raja ääres isejuhtival vormelil operaator, kes kannab pulti endal vöö peal, millest ta saab igal hetkel nupu alla lüüa, mis rakendab pneumaatilise süsteemiga pidurisüsteemi," rääkis Kõivumägi.

Projektis osaledes õpivad tudengid palju uut, sealhulgas 3D metalliprinteri kasutamist ja erinevaid analüüsiprogramme. Läbi õppimise muutuvad meie vormelid veelgi paremaks.

Vormelid lähevad teiste Euroopa tudengivormelitega võistlema juba kolmapäeval.