Luksemburgi lennujaam peatas ajutiselt lennuliikluse võimaliku drooniohu tõttu

Lennutegevus peatati pärast seda, kui lennujaama kohal ja selle ümbruses tuvastati loata lendavaid droone. Üks Londonist saabunud lend suunati ümber Belgiasse.

Lennuliiklus taastus 19. septembri varahommikul. Praegu pole teada, kellele droonid kuulusid või kust pärinesid.

Droonijuhtum toimus ajal, mil mitme Euroopa riigi juhid on hoiatanud Venemaa kasvava hübriidohu eest. Poola peaminister Donald Tusk ütles 17. septembril, et luurehinnangute järgi võib Venemaa lähikuudel korraldada droonirünnakuid Ukrainat toetavate riikide vastu. Tuski hoiatusi on kinnitanud ka Prantsusmaa, Leedu ja Soome ametnikud.

1. septembril teatas Saksamaa valitsus, et Venemaa vastutab 4. augustil Leipzigi-Halle lennujaamas toime pandud droonirünnaku katse eest. Lennujaamast leiti lõhkeainega droonid, mille võimalikuks sihtmärgiks peeti Ukraina kaubalennukit, mida kasutati sõjatehnika transportimiseks.

Statistika- ja andmeplatvormi Statista andmetel saatis Luksemburg alates Venemaa täiemahulisest sissetungist 2022. aastal kuni tänavu maini Ukrainale abi 340 miljoni euro väärtuses.