Otse kolmapäeval kell 18: erakonnad arutlevad kliimaseaduse üle

Eestimaa Looduse Fond korraldab kolmapäeval algusega kell 18 erakondade valimiseelse avaliku kliimadebati "Kes otsustab Eestis, mis meie kliimaga saab?" Debatti, mille keskmes on kiimaseadus, saab otsepildis jälgida ERR-i portaalis.

Aruteluringis osalevad Tõnis Mölder Keskerakonnast, Heiki Hepner Isamaast, Riina Sikkut Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast, Anti Poolamets Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast, Marko Kaasik Eestimaa Rohelistest, Züleyxa Izmailova Eesti 200-st, Ando Eelmaa Parempoolsetest ning Yoko Alender Reformierakonnast.

Enamik Eesti erakondi on oma valimisprogrammides välja käinud vajaduse kliimaseaduse järele ning Eesti on üks vähestest Euroopa riikidest, kus kliimaseadus veel puudub. Debatil uurivad korraldajad erakondadelt, millist kliimaseadust Eestil vaja on.

Milliseid samme erakonnad plaanivad, et Eesti kliimapoliitika oleks eduka(ma)lt juhitud? Mis on kliimaseaduse sisus võtmekohad, mis aitaksid meil võetud eesmärke täita? Milliseid muudatusi peaksime tegema riigivalitsemises? Kas ja kuidas plaanivad erakonnad tagada, et kliimaotsuseid tehakse tuginedes parimatele kättesaadavatele teaduslikele andmetele?

Vestlust suunab ERR-i ajakirjanik Johannes Tralla.