Kiievi Eesti saatkonna nõunik: Bideni visiit oli oluline sõnum

Soosaar rääkis, et kuna sellisel tasemel visiidid on väga salastatud, siis saatkond sai sellest teada nagu ka teised, uudistest. "Võib-olla niipalju oli, et visuaalselt täna hommikul tööle minnes oli linnas politseipatrulle oluliselt rohkem. Rohkem suurt teistmoodi see tänavapilt ei tundunudki," ütles Soosaar.

Soosaar märkis, et julgeolekuolukorra tõttu tundus Bideni võimalik visiit Kiievisse seni üsna ebaloogiline.

"Esmajoones oli president Bideni visiit väga oluline sõnum nii Ukrainale kui ka kogu maailmale ja ka Venemaale, et USA ja liitlased on Ukraina selja taga. Samuti, et jätkub erinevates valdkondades abi andmine. Ja loomulikult võib ka seda visiidist välja lugeda, et üheks eesmärgiks oli näidata, et Kiiev ja Ukraina on koht, kuhu saavad ka väga kõrgel tasemel külalised tulla," rääkis Soosaar.

Soosaare sõnul ei saa ennustada, millal sõda läbi saab, aga ta rõhutas, et mida kiiremini liitlaste sõjaline abi Ukrainasse jõuab, seda suurem on ka lootus sõja lõppemiseks.