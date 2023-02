Biden käis Kiievis salaja rongiga

Peale USA presidendi Joe Bideni üllatusvisiiti Ukraina pealinna Kiievisse selgus, et Biden jõudis kohale Poolast rongiga. Biden ei kasutanud reisiks oma erilennukit Air Force One, vaid selle asemel lendas Biden Washingtonist Euroopasse C-32 sõjatranspordi lennukiga, alustades oma teekonda USA pealinnast kell neli pühapäeva varahommikul.

Ettevaatusabinõuna pargiti lennuk kaugele sellest kohast, kustkaudu USA president tavapäraselt lennukile läheb. Täiendava julgeolekumeetmena kaeti ka kõik lennuki aknad, teatas The New York Times.

Peale Joe Bideni osales salajasel reisil vaid käputäis turvatöötajaid, paar meditsiinilist töötajat, USA presidendi kõige lähimad nõunikud ning kaks ajakirjanikku, kes allkirjastasid lennukile pääsemiseks info mitteavaldamise lepingu (non-disclosure agreement). The Wall Street Journali reporter Sabrina Siddiqui kinnitas hiljem AFP-le, et ta läks koos AP fotograafi Evan Vucciga lennujaama kell 2.15 varahommikul. Kohapeal konfiskeeriti nende telefonid, mille nad said tagasi alles siis kui Biden Kiievisse kohale jõudis.

Joe Biden koos presidendi kaaskonnaga lendasid Washingtonist seitse tundi USA sõjaväebaasi Ramsteinis Saksamaal, kus tehti kütuse võtmiseks vahepeatus. Ettevaatusabinõuna olid lennuki aknakatted ees ning ükski reisija ei väljunud vahepeatuse ajal lennukist. Edasi suundus lennuk Rzeszów-Jasionka lennujaama Poolas. Siddiqui ja Vucci kogu selle reisietapi jooksul Bideniga kokku ei puutunud ning Poola jõudes paigutati nad eraldi autosse.

21.15 kohaliku aja järgi jõudis Joe Biden Kiievi rongile. Rongis oli kaheksa vagunit ja enamus reisijaid olid Siddiqui sõnul relvastatud turvatöötajad. Rong sõitis öö läbi üle 600 kilomeetri Kiievi poole ning Biden väljus rongist esmaspäeva hommikul kell 8.07. Bideni esimene visiit Ukrainasse toimus hoolimata tema julgeolekutöötajate murest, juhtis tähelepanu The Telegraph.

Bideni visiit oli moodsa USA ajaloos esmakordne

Ukrainasse jõudnud Joe Biden laotas Kiievis koos Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga sõjaohvrite mälestusmärgile lilli ning teatas kohapeal uuest suurest sõjalise abi paketist Ukrainale. Kokku oli Biden Kiievis viis tundi.

The Telegraph juhtis tähelepanu, et tegemist on esimese korraga moodsas USA ajaloos kui ametis olev USA president siseneb konfliktitsooni, mille õhuruumi ei kontrolli ei Ameerika Ühendriikide ega USA liitlaste relvajõud. Seetõttu ei saanudki Biden Kiievisse oma erilennukiga lennata.

USA julgeolekutöötajad soovitasid Bidenil alguses kohtuda oma Ukraina ametikaaslase Zelenskiga Lvivis Lääne-Ukrainas, kuid selle asemel võttis ta ette samasuguse 10 tunni pikkuse rongireisi, mille olid varem ette võtnud Briti peaminister Boris Johnson ja teised Kiievit külastanud liidrid.

Tulenevalt rongiga reisimisest oli Bidenil tavapärasest vähem turvatöötajaid ja logistilisi tagavaravariante. Bideni nõunike sõnul oli aga aeg reis Ukrainasse ette võtta ning peatumine ükskõik kus mujal kui Kiievis tunduks ebapiisav toetuse märk. Poliitiliselt oli Bideni Kiievi reis vajalik, kinnitas üks kõrgetasemeline Valge Maja allikas.

Bideni visiiti hoiti Ukraina ja USA avalikkuse eest varjul

Tavapärasest USA presidendi visiidist eristas Joe Bideni üllatusreisi Kiievisse asjaolu, et puudusid suured rahvamassid, presidendi autokolonn ja paraad. Samuti ei teadnud keegi Ukrainas ette, et Biden tuleb neile külla, sh oli teadmatuses Ukraina valitsuse enda meediakeskus.

Kui Kiievi olulised kesklinna tänavad kell kaheksa hommikul suleti, siis arvasid paljud, et see oli kas Iisraeli või Itaalia delegatsiooni turvalisuse tagamiseks. Ka Valges Majas ning Pentagonis teadis võimalikust reisist vaid väga väike ring inimesi. Ametlikult pidi Joe Biden saabuma teisipäeval Poola pealinna Varssavi kahepäevasele Euroopa reisile. Valge Maja avaldas isegi pühapäeva õhtul Bideni järgmise nädala kava, mille kohaselt USA president pidi esmaspäeval Washingtonis olema, juhtis tähelepanu The New York Times.

USA teatas Venemaale paar tundi enne visiidi algust Bideni reisist, et vältida võimalikke konflikte kahe tuumariigi vahel. USA rahvusliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan kinnitas Reutersile, et reisi planeeriti ette suure hoolega ning paljud USA valitsuse julgeoleku, operatsioonide haldamise ja logistikaeksperti töötasid väga põhjalikult, et teha reisist hallatav risk.