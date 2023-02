Soome piirivalve ERR-ile: tihedat koostööd Eesti piirivalvega tuleb jätkata

Soome lahe merepiirivalve operatsiooniülema, kaptenleitnant Tuomas Luukkoneni sõnul jälgitakse pärast Venemaa agressioonisõja puhkemist Ukrainas olukorda Soome lahel erilise hoolega ning ükski võõras sõjalaev ei või loota, et tal karistamatult Soome vetesse seilata lubatakse.

"Meil on praegu valitsevas olukorras eriti tähtis, et meil on õige ülevaade olukorrast kõigist Soome lahe merepiirkondadest, mida riiklikult Soomes koostöös meie mereväe ja navigatsioonitalitusega ka kogutakse, et meil oleks olemas kõik ressursid ja võimalused sellistele olukordadele reageerimiseks," ütles Luukkonen.



Soome piirivalvelaev number 94 on valmis kaitsma Soome territoriaalvett, mistahes võõra sissetungija eest. Samamoodi nagu kogu Soome merepiirivalve.

Sõda Ukrainas pole aga ainus katsumus, millega Soome piirivalvel oma töös arvestada tuleb. Soome piirivalveameti olukorrakeskuse juhataja Marko Saareks ütles, et jälje piirivalve tegevusse on jätnud ka koroonapandeemia ja viimaste aastate varasemad kriisid.

"Meie tuumülesanne on piirijulgeoleku tagamine ja sellega on seotud ulatusliku illegaalse piiriületuse oht. Selleks oleme valmistunud ja sellega toimetulekuks oleme plaane pidanud ja võimekust parandanud. See võib olla ka organiseeritud ebaseaduslik piiriületus, kus põgenikke kasutatakse hübriidsõja vahenditena," sõnas Saareks.

Kaptenleitnant Luukkonen rõhutas Soome ja Eesti piirivalve koostöö tähtsust rasketel aegadel. "Seda head, tihedat, viljakat koostööd tuleb vähemalt praegusel tasemel jätkata ka veel kauges tulevikus," märkis Luukkonen.

Võttes arvesse Soome lahe väiksust on korralik koostöö mõlemale riigile oma piiri kaitsmiseks, aga ka Soome lahel juhtuvate õnnetuste ning muude kriiside haldamisel praktiliselt ainus võimalus korralikult toime tulla.