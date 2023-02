Eesti sünnipäevaks kasvama pandud rukkililled puhkesid õide viimasel hetkel

Kui tahta vabariigi sünnipäevaks õide puhkenud rahvuslilli vaasi, tuleb töödega peale hakata juba oktoobris. Just siis külvas Räpina aianduskooli lillekasvatuse õpetaja Merike Aomets esimesed rukkililleseemned mulda.

Muidu vägagi kohanemisvõimeline ja vastupidav lill ei ole eriti pretensioonikas, ainult valguse osas ei tee ta järeleandmisi

"Majanduslikud olud on nii nagu nad on, taim eelistab valgust ja sügis-talvisel ajal tuli sel aastal kokku hoida, siis paraku on niimoodi, et sel aastal lillede õitsemine hilines. Nüüd vahetult enne aastapäeva õnnestus meil siiski need esimesed õied saada," rääkis Aomets.

Esimesed rukkililled pandi Räpina aianduskoolis kasvama täpselt viis aastat tagasi Eesti vabariigi 100. sünnipäeva puhul. Nüüdseks on kujunenund sellest ilus traditsioon, et seal kasvatatakse igal aastal vabariigi sünnipäevaks rahvuslilli.

Seekord mulda pandud 300 seemnest tärkas umbes 200 taime. "Seemne me ostame ikka poest. Kõige parem on ilus sinine sort Baluer Junge – see on väga hea ja annab väga tugevaid taimi," ütles Aomets.

Lillekasvatajale on suur rõõm, kui keset talve õied paistma hakkavad. "Isegi esimene õis tekitab väga üleva meeleolu, hea tuju. Ja teistele inimestele teeb see ikkagi ka rõõmu," ütles Aomets.

Kui muidu on esimesed rukkililled viidud aianduskooli laua peale teistele imetlemiseks, siis tänavu jõuavad esimesed õied avalikkuseni just praegu, olles kingituseks kogu Eesti rahvale Eesti vabariigi sünnipäeva puhul.