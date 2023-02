Tallinn alustab avalduste vastuvõttu esimesse klassi astumiseks

Märtsist alates saavad Tallinna lapsevanemad esitada taotlusi, et nende sügisel esimesse klassi astuvale järeltulijale määrataks koht elukoha lähistel asuvas munitsipaalkoolis. Gümnaasiumid korraldavad sisseastumiskatseid märtsis ja aprillis.

Tallinna haridusameti andmetel on pealinnas tänavu kooliikka jõudvaid lapsi ligikaudu 4800 ehk 140 võrra rohkem kui möödunud aastal.

Taotlus kooli määramiseks tuleb esitada 1.–15. märtsini eKoolis või Tallinna haridusametis. Kui aga lapsevanem taotluse esitamata jätab, määrab koolikoha lapse rahvastikuregistris oleva elukoha järgi Tallinna haridusamet.

Amet hakkab taotlusi läbi vaatama pärast märtsi keskpaika ja hiljemalt 20. maiks saab vanem teate, millisesse kooli laps on määratud.

Koolikoht määratakse eelkõige selle järgi, et kool oleks elukohale lähedal, aga arvesse võetakse ka õdede-vendade õppimist samas koolis ja võimalusel vanemate eelistusi. Kui soovijate arv on õppekohtade hulgast suurem, võetakse arvesse, millal elukoht registreeriti.

Haridusamet juhtis tähelepanu muudatusele Nõmme koolielus: nimelt alustab sügisel tööd Hiiu kool ja linnakoolide võrku lisandub esimene puhas gümnaasium – Tallinna Nõmme gümnaasium. Seega jäävad Nõmme gümnaasiumi majja esialgu 7.–12-. klassid, aga esimesest kuuenda klassini õpitakse Hiiu koolis. Uude kooli astujad peavad avaldust tehes valima Nõmme gümnaasiumi, sest Hiiu kool pole veel tegevust alustanud.

Ülelinnalise vastuvõtuga koolid korraldasid esimesse klassi astujatele sisseastumiskatsed juba jaanuaris ja veebruaris ja need klassid on praeguseks komplekteeritud. Lapsevanemad, kelle laps on 1. märtsiks ülelinnalises koolis koha saanud, ei pea enam taotlust esitama.

10. juuniks tuleb lapsevanematel koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima.

Märtsis algavad ka gümnaasiumide sisseastumiskatsed. Näiteks Gustav Adolfi gümnaasiumi, Tallinna inglise kolledži, Tallinna reaalkooli ja Tallinna 21. kooli ühiskatsetele registreerumine lõpeb veebruari viimase päevaga ja katsed toimuvad 18. märtsil.

Teisipäeva südaööl lõpeb ka Jakob Westholmi gümnaasiumi, Tallinna ühisgümnaasiumi ja Kadrioru saksa gümnaasiumi katsetele registreerumine.

Prantsuse lütseum võtab avaldusi sisseastumiseks vastu 1. märtsist 20. aprillini ja katsed toimuvad 22.–25. aprillil.