Ligi 3000 noort tegid Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumeisse ühiskatseid

Saue riigigümnaasium on üks Tallinna ja Harjumaa koolist, kus laupäeval toimusid ühiskatsed. Saue riigigümnaasium võtab tänavu vastu 180 õpilast. 359 last on ühiskatsetel märkinud kooli oma esimeseks valikuks.

Mullu oli tahtjaid ligi 500, aga Saue riigigümnaasiumi juhi Taavi Vilba sõnul ei ole huvi üks-üheselt võrreldav, sest toona tegi iga kool ise teste.

Ühiskatsete puhul tuleb varakult kool valida, märkides selle esimeseks valikuks.

"Meie puhul ma toon näiteks selle, et kui ta meid pani esimeseks valikuks, siis kõik need kohad täidame esimeste valikute põhjal. Kui mõni teine pani meid teiseks valikuks, siis on tal tõenäosus siia kooli pääseda mõnevõrra väiksem," selgitas Vilba.

Kuigi ühest küljest piiravad ühiskatsed noorte valikuid, peab Vilba neid põhjendatuks, sest see vähendab noorte koormust.

Sügisel avatava Tõnismäe riigigümnaasiumi juht Alo Savi on teist meelt.

"Tegelikult võiks olla testi mõttes või õpilaste teadmiste mõttes ainult üks üle-eestiline test ja selleks on mõistlik lahendus olemas. Kahjuks ei ole selleni veel jõutud. Kui korraldada põhikooli lõpueksamid, kus on matemaatika, eesti keel, mis formuleeruvad 100 punktiks ja on täiesti võrreldavad, varasemal ajal nagu riigieksamid, mis hakkavad pihta aprillist, siis oleks võimalik gümnaasiumis nende tulemusi arvesse võtta ja ei peaks eraldi sellist testimist tegema, kus õpilane peab läbi jooksma viis, seitse, 11 testimise kohta ja seda kadalippu," kommenteeris ta.

Laupäeval kontrolliti põhikoolilõpetajate teadmisi matemaatikas, loodusteadustes, eesti ja inglise keeles ning veebitesti tegemiseks oli aega kolm tundi.

"Esimene testi lõpetaja lõpetas testi ühe tunni ja 36 minutiga. Ta ütles, et test oli lihtne ja kuna meil on elektrooniline test EIS-i põhine, mis kohe arvutab tulemused välja, siis tulemust vaadates oli näha, et see sisseastuja sai üle 80 protsendi," rääkis Savi.

Sügisel avatavas Tõnismäe riigigümnaasiumis on 180 kohta ja ligi 400 last märkisid selle oma esimeseks valikuks, teiste seas Elmo Tuisk, kel kulus testi lahendamiseks pea kaks tundi.

"Eesti keel, matemaatika, inglise keel olid suhteliselt lihtsad, aga loodusained olid juba märksa raskemad, sest seal oli üsna palju faktiteadmist," tõdes Tuisk.

Tema sõnul olid seekordsed katsed veidi lihtsamad, kui mõne nädala eest tehtud eliitkoolide ühiskatsed. Seal läks tal väga hästi.

"Mind otseselt ei huvita, kas see kool on eliitkool või midagi muud, mind huvitab näiteks, kas valikained on seal huvitavad, kas riigigümnaasiumides näiteks moodulid on huvitavad. Ma tahan teha midagi, mis köidab ja motiveerib õppima," selgitas Tuisk.