Demokraadist Chicago linnapea tunnistas valimiskaotust

Uudisteagentuur AP teatas, et teise vooru pääsesid mõõdukas demokraat Paul Vallas ja õpetajate ametiühingu liider Brandon Johnson. Lightfoot jäi kolmandaks ja teisipäeva õhtul tunnistas ta ka oma kaotust.

Lightfoot seisis silmitsi suure hulga vastastega, teda kritiseerivad nii parempoolsed kui ka vasakpoolsed poliitikud. Linnas kasvab kuritegevus, Lightfooti tegevust kritiseerib ka mõjukas õpetajate ametiühing.

Vallas lubab, et kui ta osutub valituks, siis keskendub ta kogu linnale. Tema sõnul tuleb rohkem tähelepanu pöörata vaesematele piirkondadele. Ta on võtnud karmi hoiaku kuritegevuse vastu ja teda toetab nüüd ka Chicago politseinike ametiühing.

Johnson on endine õpetaja ja teda toetab ka õpetajate ametiühing. Lightfoot läks õpetajatega tülli pandeemia ajal. Johnsoni sõnul tuleb samuti rohkem tähelepanu pöörata Chicago vaesematele linnaosadele.

Lightfoot on USA endine föderaalprokurör ja ta võitis ülekaalukalt 2019. aasta valimised. Ta võitis kõigis 50 piirkonnas. Temast sai Chicago esimene linnapea, kes on mustanahaline, naissoost ja avalikult homoseksuaalne, vahendas The Wall Street Journal.