Vergo Verniku pronksist kõrgreljeef kaunistab maaelu teadmuskeskust

Maaelu Teadmuskeskuses Sakus valmis Põllumajandusuuringute Keskuse kunstikonkursi võidutöö "Elu sees", mille autor on Vergo Vernik.

Seinast välja astuvas üle nelja meetri laiuses monumentaalses pronksist kõrgreljeefis on ühendatud klassikaline loodusvormide ilu ja ajatu abstraktne kompositsioon. Autori kirjeldusel on monumentaalne pronksist kõrgreljeef "Elu sees" inspireeritud looduse dünaamikast ja selle vormidest.

Vergo Vernik on kunstnik, kes hindab kõrgelt traditsioonilisi skulptuuritehnikaid. Viimastel aastatel on Vernik edukalt esinenud monumentaalkunsti alal, valminud on vabadusvõitlejate monument Iisakul, Voldemar ja Elfriede Lenderi monument Politseiaia pargis Tallinnas, Justitia skulptuur riigikohtus Tartus ning Konstantin Pätsi monument Estonia teatri lähistel.

2011. aastal jõustus kunstiteoste tellimise seadus, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt ühe protsendi eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Verniku teose maksumus ilma käibemaksuta oli 73 000 eurot.

Riigi Kinnisvara kuulutas 2021. aastal välja kunstikonkursi, et leida parim kunstiteose ideelahendus rekonstrueeritava Põllumajandusuuringute Keskuse Saku peahoonesse. Põllumajandusuuringute Keskus kannab 2023. aasta algusest nime Maaelu Teadmuskeskus (METK).