Magdaleena tervisemaja hakkavad kaunistama mütoloogilised võluõied

Ida-Tallinna Keskhaigla renoveeritava Magdaleena tervisekeskuse kunstikonkursi võitis Marit Ilison Creative Atelier teos, mille maksumus on 74 000 eurot.

ITK teavitas kultuuriministeeriumi, et inspireerituna taimeväe mütoloogiast ja tervishoiutemaatikast kujutab Magdaleena tervisekeskuse atmosfääri loodav kahest teosest koosnev tervik "Võluõied, väevarred I & II" kahte erinevatest taime- ja õieelementidest moodustatud kiirgava struktuuriga kimpu.

"Kimpudesse on valitud seitse tuntud ravimtaime, millele omistatud mütoloogilised omadused moodustavad kokku väestava ja paljusid haigusi tervendava energeetika. Kimpudesse kuuluvad: kassinaeris, kortsleht, kõrvenõges, naistepuna, pärnaõis, saialill ja siilikübar. Need on valmistatud messingust, mis oma kuldse loomu poolest meenutab päikest, tuues ruumi helge ja sooja tunde," kirjeldatakse võidutööd.

Teos hakkab kaunistama renoveeritava Magdaleena tervisemaja aatriumi. Maja avatakse patsientidele juuni esimesel nädalal. Töö maksumus on 74 000 eurot.