Tallinna abilinnapead pole riigikokku minekut veel otsustanud

Keskerakonna nimekirjas pääsesid riigikokku ka mitu pealinna juhtivat poliitikut. Kui linnapea Mihhail Kõlvart on otsustanud oma kohta mitte vahetada, siis abilinnapead lubavad otsuse teha lähiajal.

Valimistest on möödas varsti kaks nädalat, kuid riigikokku pääsenud Tallinna keskerakondlastest abilinnapead ei ole veel langetanud otsust, kas minna Toompeale või jätkata linnas.

Tanel Kiik ütles, et temal oli algselt plaan jätkata abilinnapeana kuni järgmiste kohalike valimisteni.

"Päris sellist seisu riigikogu valimiste järgselt ette ei kujutanud. Erakonna fraktsioon on kahjuks väiksem kui lootsime ja iga panus on suurem. Kui vaadata seda valdkonda, milles mina olen tegelenud – sotsiaalvaldkonda tervikuna ja tervishoidu –, siis kõik need, kes varem olid sotsiaalkomisjonis, kahjuks praegusesse riigikogu fraktsiooni ei kuulu," rääkis Kiik.

Vladimir Svet loobub suure tõenäosusega riigikogu kohast, kuid jätab lõpliku otsustamise aega, kui on selge, et praegu läbirääkimisi pidav kolmikliit lööb käed ja Keskerakond jääb opositsiooni.

"Praegu tundub, juhul kui koalitsioon saab kokku pandud, et Tallinna abilinnapeana, kes vastutab keskkonna, kommunaalehituse ja munitsipaalpolitsei tegevuse eest, saan oma valijatele anda rohkem kui opositsioonisaadikuna," põhjendas ta.

Vadim Belobrovtsev ütles, et neli aastat tagasi otsustas ta riigikogu kohast loobuda ning jääda abilinnapea kohale. Belobrovtsevi sõnul on tal nüüd kogemused, mille pealt võiks jätkata Toompeal.

"Ma olen ikka rohkem kui viis aastat abilinnapea olnud. Aga samas, loomulikult, väga paljud inimesed ütlevad, et pigem ma võiksin jääda linna, sest neile meeldib see koostöö, mis meil on aastatega tekkinud," rääkis ta.

Otsuse lubab ta teha järgmisel nädalal.

Samamoodi lubab lähiajal otsuse langetada Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats, kes kogus riigikogu valimistel ligi 6000 häält.