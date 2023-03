Näituse „Õige keha? Vale keha?” üks eesmärkidest on keha kultuurilist olemust lahti mõtestades panna vaatajat mõtlema ka selle peale, et ehk me ühiskonnana toimetame liiga kergekäeliselt kategooriate „õige” ja „vale” järgi ning võiksime teistsugusema suhtes sallivamad olla. Jane Saluorg