EKA tudengite esimene katse luua Narva kogukonnakvartaleid läks luhta

Kunstiakadeemia magistrant Nadežda Sassina on ise Narvast pärit ja tema arvates saaks elanikkesse kogukonnatunnet süstida malemängu abil. Kümnemeetrine malelaud peaks meelitama inimesed kortermajadest parki, kus malemängu taga võiks sündida nii mõnigi tore idee.

"See on hea näide ajutisest installatsioonist, mis toob kogukonna kokku ja annab nendele võimalusi arutada, kas nendel on kõik korras, mis ümbritseb neid või on vaja ikka midagi lisada sinna," selgitas Sassina

Kogukonnalaua loogiliseks asupaigaks oleks Maleaia nimeline park. Porises Maleaias malet ei mängita, kuigi soovijaid on.

"On täiesti selge, et kui ilm lubaks, saaks siin malet mängida," sõnas Narva malehuviline Aleksei.

Maleruutudega laud pidanuks Maleaias seisma juba teisipäeval, kuid linnavalitsus loa andmisega ei kiirusta.

"Kahjuks on meil inimesed, kes joovad ja võivad alkoholi tarvitada ja see võib olla neile pigem ajendiks koguneda. Me pakume ikkagi targemat lahendust, et installatsioon säiliks ning et see vähemalt kuu aega vastu peaks, mitte päeva või paar," rääkis heakorra vanemspetsialist Nataliia Magerramova.

Linnavõim näeks kogukonnalauale kas turvalisemat kohta või et tudengid ise jälgiksid, et maletajad ümbrust ei reostaks.

"Nad soovisid, et ma hakkaks igal hommikul kella üheksaks seda ala koristama, külvaks muru, niidaks, üldse oleks lihtsalt seal koristaja selle 20 ruutmeetri territooriumil," ütles Sassina.

Nii seisabki kogukonnalaud kunstiresidentuuri hoovis ja kui Narva seda omaks ei võta, pakutakse malelauda Narva-Jõesuule.