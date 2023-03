Jõhvis toimus noorte tantsufestival

J- Fest sai alguse 2019. aastal, kui Jõhvi gümnaasiumi gümnasistid korraldasid tänavatantsufestivali, mis juba teisel aastal kasvas koolimaja seinte vahelt välja.

"Juba esimesel aastal tuli palju inimesi, aga me ei uskunud, et sel aastal tuleb rohkem kui 1000 tantsijat kohale, kuid loodame, et saame kasvada veel suuremaks," sõnas J-Festi korraldaja Dmitri Orehhov.

Neljandat korda toimunud festivalil ei piirdutud tänavu vaid tänavatantsuga.

"Seekord on ka sõutants ja see kõik on ühe katuse all. Ühes saalis toimuvad tänavatantsuvõistlused bätteli vormis ja suuremas saalis toimuvad show-case-võistlused, mis tähendab seda, et seal on n-ö kavandatud tantsud," ütles J-Festi korraldaja Kirill Volkov.

Festivaliüritused toimuvad ka väljaspool Jõhvit, sel aastal saab võistutantsimist näha 6. mail Tallinnas.