Kasahstan läheb naftahiidude vastu kohtusse

Kasahstan teatas teisipäeval, et läheb lääneriikide naftasektori suurettevõtete ExxonMobili ja Shelli vastu arbitratsioonikohtusse, vahendas Barrons. Ettevõted haldavad ühes mitme teise ettevõttega Kasahstanis Karachaganaki ja Kashagani naftavälju. Kasahstan nõuab naftaväljade haldajatelt eraldiseisvalt kahe naftavälja eest vastavalt 3,5 ja 13 miljardit dollarit vääriti maha arvestatud tulude tõttu.

Kashagani naftaväli paikneb Kasahstani Kaspia mere akvatooriumi põhjaosas. Kashagan on üks maailma suurimaid merel paiknevaid naftavälju, kus on hinnanguliselt kokku 13 miljardi barreli jagu naftat. Aastal 2000 avastatud naftaväljaga on seotud mitmeid viivitused ja tehnilised probleemid. Naftavälja haldava ettevõtte North Caspian Operating Company omanike hulka kuuluvad KazMunayGaz, Eni, ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, China National Petroleum Corporation ja Inpex.

Karachaganaki naftavälja Lääne-Kasahstanis haldavad Eni, Shell ja KazMunayGaz koos Chevroni ja Lukoiliga. Kashagani naftavälja puhul on vaidlusalune periood 2010. aastast 2018. aastani ning Karachaganaki puhul 2010. aastast 2019. aastani.

Juhul kui Kasahstani valitsus on arbitratsioonikohtus edukas, siis võib Kasahstan saada naftaväljadelt edaspidi suurema käibeosa, selgitas Bloomberg. Lisaks tahab Kasahstan allikate sõnul suunata haldusettevõtete hankeprotsessi kasutamaks rohkem Kasahstani kohalikke ettevõtteid.

Kasahstan esitas lisaks eraldiseisvalt eelmine kuu Kashagani naftavälja operaatori vastu liigse väävlisisalduse tõttu keskkonnatrahvi 5,1 miljardi dollari väärtuses, vahendas Bloomberg.