Tori vald rajab lilleniite, Pärnu linn putukahotelle

Vald rajab projektiga "Elurikas Tori vald" lilleniidu Sindisse. Sellised niidud on juba rajatud Saugasse, Aresse ja Jõesuusse. Lilleniitudega saab näidata, et nauditavat haljastust on võimalik luua ka ilma tiheda niitmiseta ja et elurikkus on oluline.

Niinimetatud pilootalad võimaldavad jälgida, kuidas niit suve jooksul muutub ning millist ilu ja elurikkust see meie elukeskkonda toob.

"Me loodame valla ja enda kui ka kogukonna hoiakuid muuta ja näidata, et rohelise asfaldi propageerimine ei ole enam moes. Lilleniidud on väga olulised, et loodus säiliks, putukatel ja lindudel oleks elupaiku, pesitsuspaiku, toitumiskohti. Tegelikkuses pole intensiivsel niitmisel mõtet sellepärast, et see on raha- ja ajakulukaks," selgitas Tori vallaaednik, elurikkuse projekti juht Triin Sohlu.

Vallaaednik ütles, et projekt jätkub kindlasti ka järgmisel aastal.

"Kuna meil on nii palju kogukonda sellega kaasa tulnud, nad on nii soojalt selle vastu võtnud. Meil on olnud ligi 200 inimest, kes on koolitustel ja rajamistel osalenud. Kogukonna surve on olnud juba selline, et küsitakse, mis meetmeid me edaspidi kasutame. Kindlasti oma niitmishangetele me proovime leida võimalusi, kuidas loodust hoida ja keskkonda edaspidi veel rikastada," rääkis Sohlu.

Pärnus sellist elurikkuse projekti pole, aga muruniitmist vähendatakse sealgi. Nii tekivad putukahotellid.

"Juba eelmisel aastal oli meil rannapargis esimene putukahotell, sel aastal me kasvame Vallikääru aasadele ja Mai kergliiklusteele Strandi taha. /.../ See tähendabki, et me ei niida, laseme looduslikult kõigel kasvada ja linnainimesed saavad seda imetleda," rääkis Pärnu abilinnapea Irina Talviste.

Külmale ilmale vaatamata on esimesed putukad end hotellis sisse seadmas.