Nõgene: Tartu Ülikool võiks avada Ukrainas kolledži

"Ukraina sõjajärgne ülesehitus ei tähenda ainult kellut ja tsementi. See tähendab ka haridust. Ukrainast on lahkunud on suur hulk inimesi, sealhulgas õpetajaid, õppejõude, teadlasi. Kui täna on Tartu Ülikooli kolledžid Pärnus ja Narvas ning esindus Tallinnas lisaks Viljandi Kultuuriakadeemiale, siis kas oleks õige aeg arutada ja kaaluda järgmise Tartu Ülikooli kolledži avamist sõja järel Ukrainas," rääkis Nõgene visioonikonverentsil reedel.

Nõgene osales konverentsil paneelis "Tartu roll maailmas".

Tartu visioonikonverents oli alguspunktiks Tartu linna uue arengukava koostamisele, mis seab Tartu linna olulisemad arengusuunad aastani 2035. Konverentsi korraldasid Tartu linn ja Tartu Ülikooli kestliku arengu keskus.

Konverentsil esinesid teiste hulgas ka loomaökoloog Tuul Sepp, ettevõtja Tõnu Runnel, teatritegelane Elise Metsanurk ja soojaettevõtja Margo Külaots.