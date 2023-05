Üle 500 sõduri osales Nurmsi lennuväljal õhudessantõppusel

Ööl vastu reedet toimus Järvamaal Nurmsi lennuväljal õhudessantõppus, milles osales üle 500 sõduri Poolast, Tšehhist ja Suurbritanniast. Operatsioon on osa USA juhitud õppusest Swift Response 2023, mille Eesti etapp lõpeb järgmise nädala alguses.

Üle 500 sõduri peavad põllult üles korjama sinna varem heidetud varustuse konteinerid, koonduma ja liikuma edasi olles valmis vastutegevuseks. Eesti hüpet juhib Poola 6. õhudessantbrigaad, lisaks osalevad tšehhid ja britid.

"See on uus asi neile. Nad hüppavad seal, kus ei ole neile tuntud maastik. Nad hüppavad minimaalse luurega. Ja sisuliselt Krakovist otse lennata siia – nad hüppavad kohta, kus nad ei ole väga teadlikud, kus nad on," rääkis õppuse Swift Response 23 Eesti juhtstaabi ülem kolonel Viktor Kalnitski.

Ühise videopildi lõi ettevõte HEVI Optronics. Vaatlusseadmel on lisavõimekus näidata ka hüppajate koordinaate.

"Vaatlus on meie põhiala. Ja just nimelt selline vaatlus, mis ei sõltu ilmastikust, on kasutatav ka öösel ja aastaringselt," rääkis HEVI Optronicsi tegevjuht Kristjan Tiimus.

Osa langevarjureid saabusid juba varem Ämarisse ja läksid öiseks hüppeks lennukite pardale sealt. Operatsiooni oli kaasatud seitse lennukit, mida Ämaris tangiti.

Varasemalt maandus Kuusikul ettevalmistusmeeskond, kes pidi öise hüppekoha kindlustama. Samuti harjutati meditsiinievakuatsiooni, sest öine hüpe suure hulga osalejatega on ohtlik.