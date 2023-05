Kasvuhoonetaimed annavad juba esimest maasikasaaki

Ahja asula lähedal Joosepi talus kasvatatakse maasikaid kasvutunnelis. Neljapäeval korjati kasvuhoones küpsenud maasikad karpidesse, et neid saaks reede hommikul müüa Tallinnas Balti jaama turul.

"Me alustasime veebruari lõpus. Veebruari lõpus ja märtsi alguses me oleme iga päev kasvuhooneid kütnud, me oleme vaeva näinud nendega. See ei ole päris kindlasti kergesti tulnud, aga täna me siin oleme ja tundub, et see töö on vilja kandnud," rääkis Joosepi talu noorperemees Ranet Roositalu.

Isegi kasvutunnelis on päris valmis maasikaid veel vähe.

"Need esimesed kilogrammid võiksid jääda 15, 16 või 17 euro kanti, aga ma kohe rahustuseks ütlen ära kõikidele klientidele, et see hind ei jää selliseks. Need on alles esimesed kilod. Meie korjamine on praegu 50, 100, 150 kilogrammi, see kogus on meeletult väike ja nõudlus on suur. Aga sissetegemiseks see maasikas ei ole kindlasti sobiv, tuleb oodata avamaalt ja küll see hind tuleb mõistuse piiresse," selgitas Roositalu.

Mitmes paigas tegi kevadine öökülm avamaal kasvavatele maasikataimedele liiga.

"Praegu tundub, et avamaalt saame maasikaid jaanipäeva paiku. Kellel on olnud katteloori all, nemad saavad juuni keskpaiku. Aga kõik oleneb vanajumalast, kuidas vanajumal meile ilma annab, tuleb meil soe või külm. Siin on nii palju tegureid, loodus määrab ära selle õige aja Eesti maasika jaoks," selgitas Tasuja talu peremees Toomas Lillo.