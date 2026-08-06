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Tänavused ilmastikutingimused pole vaarikasaaki rikkunud

Eesti
Foto: Priit Luts/ERR
Eesti

Marjakasvatajatel ei ole sellel suvel põhjust vaarikasaagi üle nuriseda, sest siiani on ilmastikutingimused on olnud vaarikate valmimiseks soodsad.

Viimaste aastate heitlikud ilmaolud nii kevadel kui suvel on pannud marjakasvatajad otsima uusi viise kasvatada vaarikaid. Nii ka Põlvamaal Valgjärve lähistel tegutsevas Tontoili marjatalus kasvatatakse nüüd vaarikaid uut moodi.

"Eelmisest aastast ei pannud me vaarikaid enam maa sisse, vaid õues on meil vaarikas potis. Kevadel paneme ta natuke hiljem maha, et ta külma paremini taluks ja kevadised vaarikad lähevad meil alguses tunnelisse, et need suured kevadised öökülmad ei teeks liiga. Üldse on selle aasta vaarika saak hea. Me ei ole korje ajal saanud suuri vihmasid, mis selle marja ära lõhuks ja kevadine külm ei teinud kõvasti liiga. Tegelikult on päris okei," sõnas Tontoli marjatalu noorperemees Kardo Tamm.

Ka Ahjal tegutsevas Joosepi talus valmisid esimesed tunnelis kasvatatud vaarikad juba jaanipäeva ajal ning nüüd avamaal kasvavad potitaimed annavad samuti head saaki, seega võib loota, et vaarikahooaeg kastab kuni augusti lõpuni.

"Meil on vaarikaid palju. See aasta on meil hea saak. Ütleme nii, et väljavaarikas alustas alles ehk vaarikahooaeg hakkab. Meil on ka tunnelivaarikas, kuid see lõppes ja nüüd hakkab väljavaarikas. Ma arvan , et praegu on õige aeg vaarikamoosi vaikselt tegema hakata, sest vaarikat on päris-päris palju juba," sõnas Joosepi talu perenaine Kaire Roositalu.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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