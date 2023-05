USA president Joe Biden võib juuli alguses Soomet külastada

Ameerika Ühendriikide president Joe Biden peaks juuli alguses Helsinkis käima, teatas allikatele tuginedes Iltalehti. Samal ajal tehakse ettevalmistusi tippkohtumiseks, kus osalevad peale USA presidendi ja Soome presidendi Sauli Niinistö ka teiste Põhjamaade peaministrid. Eelmine kord kohtus ametisolev USA president Põhjamaade riigijuhtidega Põhjamaid külastades 2013. aastal kui Barack Obama käis Stockholmis. 2016. aastal korraldati sarnases formaadis kohtumine Washingtonis USA pinnal.

Joe Bideni visiit on enne NATO tippkohtumist Vilniuses. NATO alliansi riigipead kohtuvad Leedus 11. ja 12. juulil. Biden käib Soomes tõenäoliselt 8. ja 9. juulil. Iltalehti allikate sõnul soovib USA saata Venemaale signaali, et USA on pühendunud Soome kaitsele.

Juhul kui Joe Bideni visiit toimub, siis on tegu ajaloolise sündmusega, kuna tegu oleks esimese korraga kui ametis olev USA president käib Soomes nõnda, et see poleks seotud USA-Vene suhetega.

Näiteks USA president Gerald Ford osales 1975. aastal OSCE konverentsil Helsinkis. 1988. aasta kevadel oli Helsinkis USA president Ronald Reagan, kes käis seejärel Moskvas. Kaks aastat hiljem kohtus George H. W. Bush seenior Helsinkis viimase Nõukogude Liidu kommunistliku partei peasekretäri Mihhail Gorbatševiga. Bush oli ka 1992. aastal OSCE kohtumisel, mil kirjutati alla kokkuleppele, mille kohaselt viiakse Vene väed Balti riikidest välja.

1997. aastal kohtus USA president Bill Clinton Vene presidendi Boris Jeltsiniga Helsinkis. 2018. aasta suvel kohtusid Soome pealinnas USA president Donald Trump ja Vene president Vladimir Putin.

Soomest sai hiljuti uusim NATO kaitsealliansi liige. Hiljuti käis Helsinkis üllatusvisiidil ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski, kes kohtus samuti Põhjamaade peaministritega.