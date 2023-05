Galerii: Zelenski saabus Soome üllatusvisiidile

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on etteteatamata visiidil Soomes ning kohtub õhtul Helsingis Põhjamaade peaministritega.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on Soomes üllatusvisiidil, teatas Soome Yle. Ukraina president saabus 20 minutit peale kella ühte kohtumisele Soome presidendi Sauli Niinistöga, kellega on hiljem kavas ühine pressikonverents.

Soome presidendi kantselei kinnitas kolmapäeval, et Zelenskiga on kavas arutada nii Ukraina kaitsmist, Soome toetust Ukrainale, kahepoolseid suhteid kui ka geopoliitilist olukorda. Ukraina presidendiga on kavas ka töölõuna, kus osaleb veel ametis olev peaminister Sanna Marin ning välisminister Pekka Haavisto. Zelenski kohtub ka Soome parlamendi spiikri Petteri Orpoga, kes juhib praegu uue Soome valitsuse moodustamise koalitsioonikõnelusi.

Õhtul kohtub Zelenski Põhjamaade peaministritega. Põhjamaade ja Ukraina tippkohtumisel osalevad Rootsi peaminister Ulf Kristersson, Norra peaminister Jonas Gahr Støre, Taani peaminister Mette Frederiksen ja Islandi peaminister Katrín Jakobsdóttir.

Põhjamaade peaministrid kohtuvad peale ühiskohtumist ka Ukraina presidendiga kahepoolselt. Sauli Niinistö kantselei teatas eelmisel nädalal, et Soome president kutsus Põhjamaade peaministrid kolmapäevaks Helsingisse.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on alates 2022. aasta veebruaris alanud Vene täieulatuslikust kallaletungist käinud vaid mõned korrad välismaal, olles külastanud Ameerika Ühendriike, Poolat, Prantsusmaad, Suurbritanniat ja nüüd Soomet.

Saksa ajalehe Bild teatel peaks Ukraina president külastama 13. mail ka Saksamaad. Bild väidab, et Zelenski saabub Berliini lennujaama sõjaväeossa. Zelenski kutsus Saksamaale visiidile Saksamaa president.