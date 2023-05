Moskvas sai mitu hoonet droonirünnakus viga

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas, et teisipäeva varahommikul tabas mitut Moskva hoonet droonirünnak ning seetõttu on need hooned saanud kergemaid kahjustusi.

Moskva linna päästeteenistused on intsidentide toimumise kohtades ning uurivad toimunut, vahendas Interfax. Sobjanin lisas hiljem Telegrami kaudu, et ohutuse tagamiseks evakueeriti mitmete elamute sissepääsude juurest sealsed elanikud.

BBC Moskva toimetaja Steve Rosenberg teatas eraldiseisvalt, et kuulis kell 6.24 Loode-Moskvas suunalt kauguses plahvatusi, mis pani ka aknaklaasid värisema. Rosenberg rõhutas, et see on tema Moskvas töötamise aja jooksul esimene kord kui hommik algab plahvatustega.

06:24 this morning, north-west Moscow. I heard an explosion in the distance, windows shook. Just heard another one. This is the first time my morning's started like this. — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) May 30, 2023

Vene väljaanded SOTA ja Baza teatasid varem, et Moskvas tabas ühe kõrgema eluhoone 25. korrust kell neli öösel droon, mis tekitas plahvatuse. Baza teatas lisaks hiljem, et üks droon lendas ka Leninski prospektil asuva eluhoone 14. korrusele, kuid ei plahvatanud. Osa sellest hoonest on evakueeritud ning lõhkekeha demineeritakse. Peale selle kinnitasid Baza teatel pealtnägijad, et nägid plahvatust ka Moskovskis.

Sotsiaalmeedias levib ka videoklipp ühest plahvatuse põhjustanud droonirünnakust.

Moscow has explosions. A drone attack. pic.twitter.com/ce2TEaHoAt — Andrew Perpetua (@AndrewPerpetua) May 30, 2023

Baza allikate väitel rünnati Moskvat hommikul 25 drooniga, millest enamus Vene õhutõrje poolt tulistati alla. Kolm drooni tabas Moskvas Baza väitel eluhooneid. Moskva oblasti kuberner Andrei Vorobjovi teatas samuti, et mitu Moskva poole teel olnud drooni tulistati Vene õhutõrje poolt alla.

Vene opositsiooniline väljaanne Meduza juhtis tähelepanu, et Vene ega Moskva võimud pole ametlikult kinnitanud kui mitu drooni Moskva pihta suunatud rünnakus osales.