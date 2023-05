Venemaa ründas teisipäeva varahommikul taas droonidega Kiievit. Tegu on kolmanda õhurünnakuga Ukraina pealinna vastu viimase 24 tunni jooksul ning 17. õhurünnakuga alates maikuu algusest. Ukraina relvajõudude väitel kasutas Venemaa rünnakus Kiievi vastu 20 drooni. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma õhtuses videopöördumises, et kohtumisel Ukraina kaitsejõudude juhtkonnaga võeti vastu otsused edasiminekuks.

Oluline teisipäeval, 30. mail kell 6.04:

- Venemaa tegi Kiievi vastu 24 tunni jooksul kolmanda õhurünnaku;

- Zelenski peale kohtumist Ukraina kaitseväe juhtkonnaga: edasimineku otsused on tehtud;

- Oryx: Venemaa on tõendatult kaotanud rohkem kui 2000 tanki.

Venemaa tegi Kiievi vastu 24 tunni jooksul kolmanda õhurünnaku

Vene väed ründasid taas öösel droonidega Ukraina pealinna Kiievit. Tegu on 17. Vene õhurünnakuga Kiievi vastu maikuus. Ukraina kaitseväe väitel kasutas Venemaa rünnakus Kiievi vastu rohkem kui 20 drooni.

Kiievi linnapea Vitali Klõtškõ sõnul olid plahvatused linna mitmes osas ning Venemaa rünnaku tõttu sai üks inimene surma. Kiievi Holosiivi piirkonnas puhkes allakukkunud droonirusude tõttu põleng ühes kõrghoones. Lisaks sai veel üks eluhoone kahjustada. Kokku on Klõtškõ sõnul evakueeritud 20 inimest ning neli inimest viidi haiglasse. Samuti on teated põlengust Podilski piirkonnas ning lisaks on teated plahvatustest Sviatošõni piirkonnas.

Kiievi linna sõjalise administratsiooni juhi Serhi Popko teatel tuli Vene rünnak korraga mitmest suunast ja mitmes laines.

Samuti täpsustas Ukraina kaitsejõudude peastaap esmaspäeva õhtul tol päeval toimunud õhurünnaku üksikasju. Täpsustatud ülevaate kohaselt tulistas Ukraina õhukaitse esmaspäeval alla 36 Venemaa poolt välja tulistatud tiibraketist ja 30 kokku 38-st Shahed ründedroonist. Lisaks tulistas Ukraina õhutõrje alla 11 Iskander raketti ennelõunase Vene õhurünnaku käigus.

Zelenski: edasimineku otsused on tehtud

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma õhtuses videopöördumises, et esmaspäeval toimus Ukraina kaitsejõudude peastaabi kohtumine presidendiga. Zelenski mainis, et kohtumise käigus ei arutatud mitte ainult laskemoonavarusid, uute brigaadide väljaõpet ja Ukraina taktikaid vaid ka edasimineku ajastust. Zelenski sõnul on ses osas otsused tehtud. Ukraina president rohkem ses osas ei täpsustanud.

Ukraina president mainis ka uute õhutõrjesüsteemide tarneid Ukrainale ning sellega seotud kokkuleppeid partnerriikidega. Samuti tunnistas Volodõmõr Zelenski, et Ukraina õhutõrje efektiivsust tuleb tõsta, kuna mõned Vene rünnakud tabavad jätkuvalt sihtmärki.

Oryx: Venemaa on tõendatult kaotanud rohkem kui 2000 tanki

Sõltumatu sõjandusblogi Oryx autorite hinnangul on Vene Föderatsioon kaotanud Ukraina vastu rohkem kui 2000 tanki ja kokku rohkem kui 10 000 ühikut sõjatehnikat. Oryxi kaotuste nimekirjas arvestatakse ainult seda sõjatehnikat, mille kaotus on visuaalselt tõendatud. Seega on tegelike Venemaa kaotuste arv suurem.

Ukraina relvajõud on Oryxi andmeil tõendatult sõjas kaotanud rohkem kui 500 tanki ning kokku rohkem kui 3000 ühikut sõjatehnikat.

Rutte: F-16 piloodiõpe algab võimalikult kiiresti

Madalmaade kuningriigi peaminister Mark Rutte teatas Twitteri kaudu, et suhtles hiljuti Ukraina presidengia ning kinnitas Hollandi toetust Ukrainale. Rutte sõnul arutati nii Ukraina õhutõrje tugevdamist kui ka F-16 piloodiõppe alustamist võimalikult kiiresti.

Kyiv has again been targeted by barbaric air strikes, thankfully with limited effect due to the Patriot air defence systems. I just spoke with @ZelenskyyUA and reiterated NL is committed to support Ukraine however it can; from strengthening air defence systems to starting F-16… — Mark Rutte (@MinPres) May 29, 2023

Mark Rutte rõhutas, et Ukraina abistamine pole valik, vaid seda peab tegema. Rutte lubas, et abi Ukrainale on arutlusel olulise küsimusena ka neljapäeval Moldovas, kus toimub Euroopa Poliitilise Kogukonna tippkohtumine.