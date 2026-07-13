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Sõja 1601. päev: Ukraina andis löögi Stavropoli naftabaasi pihta

Välismaa
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Ukraina andis löögi Stavropoli naftabaasi pihta
Ukraina andis löögi Stavropoli naftabaasi pihta Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina ründas ööl vastu esmaspäeva naftabaasi Venemaa lõunaosas Stavropoli krais. Tahtekoalitsioon arutab Pariisis Ukraina õhutõrje tugevdamist.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 13. juulil kell 13.42:

- Moldovas kukkus alla Vene droon;

- Ukraina andis löögi Stavropoli naftabaasi pihta;

- Tahtekoalitsioon arutab Pariisis Ukraina õhutõrje tugevdamist.

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1600 sõdurit

Moldovas kukkus alla Vene droon

Möödunud ööpäeva jooksul sai Venemaa rünnakutes Ukrainas vigastada vähemalt 57 inimest. Samal ajal kukkus öise rünnaku ajal naaberriigis Moldovas alla Venemaa ründedroon Shahed, teatasid kohalikud ametivõimud 13. juulil.

Raadio Chișinău andmetel plahvatas droon Moldova Copanca küla lähedal pärast seda, kui oli ületanud piiri Venemaa öise õhurünnaku käigus Ukraina lõunaosale. Esialgsetel andmetel ohvreid ei ole.

Piiriülene vahejuhtum leidis aset ajal, mil Venemaa tegi öise õhurünnaku kolme juhitava raketiga H-59/69 ning 134 ründe- ja peibutustaktikaga drooniga, teatas Ukraina õhuvägi. Ukraina õhukaitse tõrjus 126 õhusihtmärki, kuus drooni tabasid objekte viies kohas ning allatulistatud droonide rusud kukkusid veel nelja kohta.

Ukraina andis löögi Stavropoli naftabaasi pihta

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina ründas ööl vastu esmaspäeva naftabaasi Venemaa lõunaosas Stavropoli krais.

Telegrami uudistekanali Exilenova Plus andmetel süttis rünnaku järel põlema Lukoil-Jugnefteprodukti naftabaas.

Hiljem toimusid plahvatused veel ka Moskva oblastis. Moskva oblasti kuberner Andrei Vorobjov väitis, et öise rünnaku käigus hukkus kolm inimest, viga sai viis inimest. Kuberner väitis, et Moskva oblasti kohal tulistati alla 81 drooni, vahendas The Kyiv Independent. 

Ukraina ründab regulaarselt sõjalist taristut sügaval Venemaal ja okupeeritud aladel eesmärgiga vähendada Moskva võimekust oma sõda jätkata.

Tahtekoalitsioon arutab Pariisis Ukraina õhutõrje tugevdamist

Prantsusmaa valmistub võõrustama niinimetatud tahtekoalitsiooni kohtumist tänavuste 14. juuli ehk Bastille'i päeva pidustuste eelõhtul, teatas meediakanal Euronews.

Väljaanne märkis, et esmaspäeval kohtuvad Pariisis vähemalt 25 riigi- ja valitsusjuhti, et arutada Ukraina toetamist.

Prantsusmaal loodud ja koos Ühendkuningriigiga juhitav koalitsioon on nüüdseks laienenud 37 riigini.

Uudises märgiti, et liitlased püüavad tugevdada uuenenud ühtsuse ja koostöö tunnet Ukraina toetamisel, mida kinnitati hiljutisel juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumisel Evianis ja NATO tippkohtumisel Ankaras, kus liitlased lubasid anda Kiievile kuni 2026. aastani 70 miljardi euro väärtuses sõjalist abi.

Artiklis toodi välja, et koalitsiooni juhid keskenduvad koostööle õhutõrje valdkonnas ja seda eelkõige hiljuti väljakuulutatud USA plaanidele Patriot rakettide litsentseeritud tootmiseks Ukrainas. Samuti arutatakse raketitõrjesüsteemi loomise küsimust.

Eeldatavasti viibib Ukraina president Volodõmõr Zelenski Pariisis kaks päeva ehk esmaspäeval ja teisipäeval. Tähelepanuväärne on, et kohtumine on kavandatud Prantsusmaa iga-aastaste Bastille'i päeva pidustuste eelõhtule.

Élysée palee teatas, et sel aastal osaleb paraadil peaaegu 6800 kaitseväelast. Paraadi õhuosas osaleb lennugrupp Patrouille de France koos kahe hävitajaga Mirage, mida juhivad Prantsusmaal väljaõppe saanud Ukraina piloodid.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1600 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 420 690 (+1600);

- tankid 12 125 (+5);

- jalaväe lahingumasinad  24 931 (+3);

- suurtükisüsteemid 45 865 (+58);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1929 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1489 (+4);

- lennukid 437 (+0);

- kopterid 353 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1894 (+11);

- operatiivtaktikalised droonid 405 693 (+1734);

- tiibraketid 4896 (+7);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 119 532 (+494);

- eritehnika 4412 (+5);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

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