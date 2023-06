Soros andis fondi juhtimise üle pojale

Alex Sorosest sai maailma ühe jõukama heategevusfondi juht. "Kavatsen kahekordistada hääleõiguse ja isikuvabaduste kaitsmist kodus ja demokraatia toetamist välismaal," ütles Alex Soros.

USA-s toimuvad 2024. aastal presidendivalimised. George Soros on varem toetanud demokraatliku partei kandidaate. Soros ütles pühapäeval ajalehele The Wall Street Journal, et jätkab poliitikute kampaaniate toetamist.

"Nii väga, kui mulle meeldiks poliitikast raha välja saada, siis niikaua kuni seda teeb teine pool, peame ka meie seda tegema," ütles Alex Soros.

Geroge Sorose rahaline toetus liberaalsetele liikumistele ning avatud piiridega ühiskonna pooldamine on tekitanud tema vastu viha paremäärmuslikes või populistlikes ringkondades kogu maailmas. Eriti vihased ollakse Sorose peale tema sünnimaal Ungaris.

Fondi juhtimine muudab nüüd Alex Sorose parempoolsete rühmituste võimalike rünnakute sihtmärgiks, hindas Financial Times.

Sel kuul mõistis Alex Soros hukka Ungari peaministri Viktor Orbani ja miljardär Elon Muski rünnakud tema isa vastu.

Alex Soros õppis New Yorgi Ülikoolis ajalugu ja sai doktorikraadi California Ülikoolis Berkeleys.