Läti meediaväljaanded nõuavad meedianõukogu laialisaatmist

Läti meediaväljaanded nõudsid ühises kaebekirjas Läti riikliku elektroonilise meedia nõukogu (NEPLP) praeguse koosseisu laialisaatmist, kirjutas Läti rahvusringhääling LSM. Kirja tekstis süüdistatakse NEPLP-i sõltumatu meedia töösse süstemaatilises sekkumises. Elektroonilise meedia nõukogu on kirja saatnute sõnul Läti ühiskonna ja meedia huvidega vastuolus.

Läti riiklik elektroonilise meedia nõukogu (NEPLP) otsustas hiljuti määrata uudisteportaalile Tvnet.lv sõna "küüditamine" väidetava valesti kasutamise tõttu 8500 euro suuruse trahvi. Tvneti peatoimetaja Toms Ostrovskis ütles juba tollal, et selline NEPLP-i tegevus õõnestab Läti demokraatia alustalasid ning portaal lubas otsuse edasi kaevata.

NEPLP leidis oma tollases otsuses, et portaal edastas teadlikult ebatäpset informatsiooni, kuna Tvnet.lv saates käis läbi jutt, et võimalikud immigratsiooniseaduse muudatused näevad ette Läti elanike, kes pole taotlenud alalise elaniku staatust, deporteerimise (küüditamise). NEPLP väidab, et õige sõna pole deporteerimine, vaid väljasaatmine.

Läti meedia ühispöördumisele kirjutasid alla Läti Jätkusuutlikkuse Fond (Ilgtspējas fonds), Balti meediapädevuse oivakeskus, Läti Ajakirjanike Liit, Läti Ajakirjanike Ühing, Läti Reklaamiühing ning organisatsioon Legaalse Sisu Jaoks (Par legālu saturu) ning Läti Regionaalse Meedia Ühing.

NEPLP teatas oma vastuteates, et Läti meediaväljaannete väited on absurdsed ja täis valesid. Meedianõukogu polnud nõus ka väitega nagu oleks NEPLP ületanud oma volitusi. NEPLP-i teatel on kõik katsed regulaatori võimu vähendada vastuvõetamatud. NEPLP-i vastuavaldusele kirjutasid alla kõik selle viis liiget.