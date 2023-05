Läti portaal sai sõna "küüditamine" kasutamise tõttu trahvi

NEPLP-i otsuse kohaselt ei kasutanud seda sõna Tvnet, vaid intervjueeritav.

Tvneti peatoimetaja Toms Ostrovskis ütles, et selline NEPLP-i tegevus õõnestab Läti demokraatia alustalasid. Portaal kaebab otsuse edasi, vahendas LSM.

Tvneti saates "Kes teile maksab?" intervjueeriti Läti parlamendisaadikut Aleksejs Roslikovsist.

NEPLP leidis otsuses, et portaal edastas teadlikult ebatäpset informatsiooni, kuna saates käis läbi jutt, et võimalikud immigratsiooniseaduse muudatused näevad ette Läti elanike, kes pole taotlenud alalise elaniku staatust, deporteerimise (küüditamise).

NEPLP väidab, et õige sõna pole deporteerimine, vaid väljasaatmine. See on NEPLP-i hinnangul oluline nende Venemaa ja Valgevene kodanike kontekstis, kes ei täida seaduses sätestatud nõudeid alalise elaniku staatuse taotlemisel. Portaal sai trahvi, kuna ei järginud nõuetekohast täpsust ja neutraalsust.

Ostrovskis ütles, et NEPLP-i otsus tähendab, et täiendada tuleb keelatud sõnade nimekirja, mida ei tohiks vastavas kontekstis avaldada. Peatoimetaja märkis, et sõna deporteerimine on riikliku immigratsioonipoliitika kohta kasutatav termin ega kehti ainult ajalooliste sündmuste kohta.

Ostrovskis nentis, et Tvnet sai karistada mitte ainult sõna "küüditamine" kasutamise eest. Tema hinnangul sai portaal karistada veel ka intervjuu avaldamise tõttu üldse, kuna antud parlamendisaadiku arvamus pole kooskõlas juhtivate parteide seisukohtadega.

Küüditamine (deporteerimine) on inimeste sunniviisiline ümberasustamine.