Öökülmade tõttu jääb Eesti maasika hind kõrgeks ja tõuseb pettuste oht

Kuumalaine on avanud kodumaise avamaamaasika hooaja. Maikuu öökülmade tõttu prognoosivad kasvatajad aga varasemast väiksemat saaki ning seetõttu jääb tänavu maasikahind ka kõrgeks ja on suurem oht päritolupettustele.

Kuigi avamaamaasikate valmimist on marjakasvatajad prognoosinud pigem jaanipäevaks, siis varasemad sordid on juba mõni päev turulette täitnud.

"Nüüd on ilmad ju vaadake, millised – +30 kraadi. Maasikat tuleb nagu muda ju. Kuhu sa paned?" rääkis maasikamüüja Toomas.

Kui praegu jääb Eesti maasika kilohind seitsme-kaheksa euro kanti, siis ilusa marja hind tänavu alla viie euro ei langegi, prognoosib marjakasvataja Kadri Nebokat.

"Kuna on väga kuum, siis praegused ilmaprognoosid näitavad seda, et hooaeg võib jääda lühikeseks. Ja hooaeg algas ikkagi väga vara. Nii varast hooaega, täiskorjet, mina ausalt öeldes ei mäletagi, et ma oleks teinud. /.../ Praegu ma vaatan põuaga seoses, et võib jääda hooaeg lühikeseks ja saagipotentsiaal ei ole väga kõrge sellel aastal," rääkis Laari talu perenaine.

Väikese saagi peamine põhjus on mais ja juuni alguses olnud külmad ööd. Põhja- ja Kesk-Eestis on näiteks maasikapõlde, kus külm võttis lausa 90 protsenti õitest.

Tartumaal Unipihas, kus täiskorjega alustatakse paari päeva pärast, tuleb perenaise Helen Kaskema hinnangul umbes kolmandiku võrra väiksem saak.

"Maasika hind on sellel aastal pigem kõrge, viimastel aastatel on see olnud niii või naa ühe koha peal. Kui see kõrge ei ole, siis ilmselt kas erakordselt ebakvaliteetse marja või päritolupettuste tõttu. Meie hinnangul on sellel aastal hästi kõrge päritolupettuste oht, sest Eesti marja tuleb vähe ja ahvatlus on võib-olla selle võrra suurem," rääkis Eesti Maasika talu perenaine.

"Eile esimest korda kuulsin sellist kahtlast, kinnitust mul endal ei ole. Aga kindlasti nende kahtlustega tuleb tegeleda ja siiamaani on kogemus, et kahtlus reeglina vastab tõele," lisas Kaskema.

Kahtluse korral tasub müüjalt küsida, mis talust mari pärit on ning nõudmisel peab müüja esitama ka saatelehe.