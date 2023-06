Pärnu turg tähistas 70. sünnipäeva

Pärnu turg Karja ja Suur-Sepa nurgal on tegutsenud 70 aastat. Sellepärast oli laupäeval turuplatsil selliseidki tegevusi, mida tavaliselt näha pole. Praegusel kujul tegusteb turg 2017. aastast, kui ehitati uus keskus.

Oluline kauplemiskoht on puu- ja juurvilja väliturg, kust saab värskeid aiasaadusi. Ostjaid on palju ning praegusel ajal lähevad kõige rohkem kaubaks ilmselt maasikad, aga ka värske kartul, tomat ja kurgid.

Maasikad on praegu üsna kallid. "Sel aastal jääb viie-kuue euro peale, alla ta ei lähe. Külm võttis ära. See on üle Eesti ikka. Inimesed ostavad ikka. Vahe on suur Poola maasikaga – paned ühe suhu, on hoopis teine maitse. Kiidavad kõik," rääkis müüja Uno.

Müüja Leili on rõõmus, et on saanud oma aiasaadusi müümas käia juba 20 aastat. "Minul on õnnestunud. Väga head oma inimesed kõik. Ja ostjad on rahulikud, toredad. Siiamaani pole välja visatud. Ma ei nurise. Mis mul ikka teha on," rääkis ta.

Turg on pidevalt rahvast täis. "Väga populaarne koht. Juba tänasest pildist on näha, et päris palju rahvast käib Pärnu turul. Ja mitte ainult Pärnu inimesed, turistid leiavad täpselt samamoodi meid suvel üles," ütles Pärnu turu juhataja Sigve Varik.