Admiral Bellingshausen alustas järjekordset merereisi

Bellingshauseni kolmanda mereretke eesmärk on Loodeväila läbimine.

Atlandi ja Vaikset ookeani ühendavat Loodeväila peetakse väga keeruliseks mereteeks, mida üliraskete jääolude tõttu kasutatakse laevasõiduks väga harva.

Bellingshauseni meeskond loodab Loodeväila läbida pooleteise kuuga ning oktoobri alguseks Alaskani jõuda.

"See on meretee, mis on sajandeid meremeestes väikest hirmu ja pelgugi tekitanud. Umbes 150 purjelaeva on siiani Loodeväilast läbi saanud ja kui nüüd kõik hästi läheb, ei taha ära sõnuda, me võiks siis olla esimene sinimustvalge lipu all seilav purjekas, mis sealt läbi saab," ütles ekspeditsiooni juht Tiit Pruuli.