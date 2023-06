Saaremaa jaanipidustustelt tagasi mandrile sõitvad reisijad võivad täheldada, et Kuivastu sadamakai on muudetud pisut värvilisemaks.

Nimelt on sellele maha joonitud suitsetamist keelav märgistus, et inimesed ei teeks auto kõrval suitsu ega viskaks konisid sadevete-kaevu, kust need otse merre jõuavad. Margus Mullale selgitasid olukorda ettepaneku tegija Heiki Hanso ja Saarte Liinide Äriarenduse ja kliendisuhete juht Grete Väli