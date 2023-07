Moekunstnikud ja modellid rändavad jalgsi Pariisi

Täna sai Tallinna Lennujaamas alguse sajakilomeetrine moelava. Siit edasi kõnnivad üleni roosasse riietatud modellid Maardusse, Jõelähtmele ja esimene öö veedetakse Kostivere mõisas. Pariisi jõutakse läbi metsaradade ja külavaheteede laupäeva õhtuks.

"Loogiline oli kohe see, et maailma pikim moelava Tallinnast on moemekasse Pariisi, aga noh iseenesest on see veidi nagu banaalne mõte. Aga siis meile meenus, et Eestis on olemas ju Pariisi nimeline küla," sõnas moekunstnik Karl Joonas Alamaa.

"Eks see kõndimine kui rännak on selline enim dominantne idee, aga ka see, et mis 100 kilomeetri jooksul kõik vahepeal juhtuda võib, et mõni hetk võib olla väga eufooriat tekitav, teine võib jälle olla natukene tumedamates toonides, nagu teatriski," ütles lavastaja Henri Hütt.

Viiepäevasel teekonnal on oodata ka vihma, mille eest kaitsevad modelle roosad vihmamantlid.

"Aasta 2023 värviks on Pantone määranud Magenta roosa ja meie mõlemad Lisettega kasutame Magenta roosat nagu kerget irooniat sellise moetrendi ja moepõhisuse suhtes," sõnas Alamaa.

"Ma loodan ise, et vihm lisab teatavat dramaatilisust ja paneb proovile, et kust kohast algab näitemäng ja kust reaalsus," sõnas modell Piret Puppart.