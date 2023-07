Henn Põlluaas: automaks kui vajaduspõhine meede Reformierakonna toetajatele

Reformierakond on mitu aastat rääkinud, kuidas sihitud toetusmeetmed on palju tõhusamad kui lausalised toetusskeemid. Täpselt sama loogika võiks valitseda ka maksunduses ning koalitsioonileppes lubatud personaalse riigi vaatevinklist tuleks automaks kehtestada ainult Reformierakonna valijatele, kirjutab Henn Põlluaas.

Ühiskonnauuringute Instituut viis läbi küsitluse automaksu kehtestamise toetuse kohta ja sai tähelepanuväärse tulemuse, et kõik sotsiaaldemograafilised grupid peale ühe olid automaksu kehtestamisele vastu. Automaksu vastu on vanad ja noored, naised ja mehed, eestlased ja venelased, autoomanikud ja jalamehed, isegi enamik sotse ja eestikahesajalisi. Ainus eristuv grupp, mille enamus pooldas automaksu kehtestamist, oli reformierakondlased ja nende valijad.

Reformierakondlased on alati armastanud kõikvõimalike toetusmeetmete puhul rääkida vajaduspõhistest sihitud lahendustest. Peretoetuste vähendamisel räägiti ka ühiskondlikust õiglustundest. Oravapartei poliitika ja retoorika järjepidevuse huvides tuleks vajaduspõhisust ja ühiskondlikku õiglust silmas pidada mitte üksnes toetusmeetmete, vaid ka maksumeetmete puhul. Nüüd on selleks lausa ühiskondlik tellimus.

Kallase valitsus on rahvale koalitsioonileppes muu hulgas lubanud personaalset riiki. Palun väga, üks korralik andmetel põhinev personaalriigi lahendus olekski kehtestada automaks ainult vajaduspõhiselt neile, kes seda vajalikuks peavad - Reformierakonna valijaile.

Valitsus ise teadupärast ju automaksu vajalikkuse kohta ühtegi uuringut ega mõjuanalüüsi ei teinud ega kavatsegi läbi viia. Et Ühiskonnauuringute Instituudi läbi viidud küsitlus on praegu ainus automaksu kohta läbi viidud ulatuslik uuring, siis saabki vajaduspõhine maksumeede tugineda just selle uuringu andmetel.

Kui automaks kehtestada ainult Reformierakonna valijatele, saaks sellest tõeline sihitud vajaduspõhine maksumeede, mis kehtestatud õiglusprintsiipi ja personaalriigi põhimõtteid silmas pidades. Loomulikult on vabas Eestis võimalik igal inimesel ka Reformierakonna pooldamisest loobuda ja seega vabaneda automaksu tasumise kohustusest. Või siis vastupidi.

Igal juhul võidaks sellest lahendusest terve ühiskond. Sellest võidab Reformierakond, kes saaks lõpuks ellu viia vajaduspõhiseid sihituid meetmeid, mis on alati reformistide sõnul olnud kõige paremad ja nutikamad. Teiseks täidetaks koalitsioonileppes lubatud personaalriigi põhimõtteid. Sellega saaks maha pesta valetajate erakonna inetu maine, näidates enda sõnapidamist ja koalitsioonileppes lubatu elluviimist. Kolmandaks saaks Reformierakond monitoorida oma tõelist toetust ühiskonnas, jälgides jooksvalt automaksu laekumisi rahandusministeeriumi kontole. Ei peaks enam usaldama kõiksuguseid kahtlasi küsitlusi ja reitinguagentuure.

Teiseks võidaksid sellest Reformierakonna tõsimeelsed valijad, kes saaksid automaksu tasumisega näidata oma poolehoidu armastatud peaministrile ja valitsejannale Kaja Kallasele. Nemad saaksid võtta seda kui Reformierakonna toetusmaksu või EKREIKE valitsuse naasmise hirmutasu. Oma kliimaindulgentsi saaks automaksu tasumisega osta ka see kaduvväike osa inimesi, kes on jäänud uskuma Mart Võrklaeva udujuttu, et automaks aitab kuidagi kaasa kliimasoojenemise peatamisele.

Kolmandaks võidaks selleks kõik need inimesed, kellele Reformierakond ega automaks ei meeldi. Nemad seda lihtsalt tasuma ei pea ja nii jääb rohkem raha endale ja perele kätte. Saaks nii mõnegi lapse huviringi saata. Tänu sellele ei aetaks maainimesi ega suurperesid pankrotti ega pitsitataks invaliide. Võidaksid ka kohalikud omavalitsused, kel praegu niigi raske majandada, et neile ei pandaks peale uut riigipoolset koormist omavalitsuse autopargi eest. Ka riigile kuuluvate autode eest ei peaks raha ühest taskust teise tõstma, välja arvatud muidugi Reformierakonna ministrite autod. Mine tea, ehk jääb tänu sellele nii mõnigi koolgi ka sulgemata.

Laiemalt võidaks kogu majanduskeskkond, sest enamike kaupade ja teenuste hinnad jääksid automaksu võrra tõusmata. Igal juhul võidaks sellest riik, ettevõtted ja rahvas. Ühelt poolt oleks hea, kui riigieelarvesse laekub Reformierakonna lojaalsete valijate automaksuraha. Teiselt poolt oleks veel parem, kui see ei laekugi, sest see tähendaks, et Reformierakonnal pole enam toetajaid ja laguneks ehk ka nende valedevalitsus. Riigi arengule olekski see vast kõige parem tulemus, sest siis oleks võimalik ära lõpetada Eesti inimeste martvõrklaevalik empaatiavõimetu kottimine. See oleks tõeliselt uuenduslik reform.