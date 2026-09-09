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Võrklaev: tänasel valitsusel läheb päris hästi

Eesti
Mart Võrklaev.
Mart Võrklaev. Autor/allikas: ERR
Eesti

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni liige Mart Võrklaev hindas ETV saates "Ringvaade", et praegusel valitsusel läheb vaatamata kõigele päris hästi. Lähenevaid riigikogu valimisi kommenteerides ütles ta, et reformierakondlastest valistsuse liikmed ei mõtle selle peale, mitu kohta erakonnal riigikogus parasjagu on.

Võrklaeva sõnul ei tea ta, et Reformierakonna ministritest lisaks Hanno Pevkurile ja Andres Sutile veel keegi tagasiastumas oleks.

"Mina küll ei tea, et neid veel tuleks. Ma nägin, et opositsioon hooples. Ilmselt ise mõtlevad välja ja ise siis ka kuulutavad," ütles Võrklaev.

Saatejuht Marko Reikop vahendas opositsioonierakondade juttu, et lahkumas võivad olla ka taristuminister Kuldar Leis, majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo, sotsiaalminister Karmen Joller ja rahandusminister Jürgen Ligi.

"Ei ole üllatus, et nad tihti selliseid asju ise välja mõtlevad. Anname aru, et nad on opositsioonis, ja kui nad omavahel räägivad, siis üks kuulebki ühelt ja teine teiselt, ja nii need kuulujutud tihti tekivadki. Minul küll ei ole praegu teadmist, et Reformierakonna ministritest keegi veel plaaniks lahkuda. Miks opositsioon seda teeb? Nad üritavad valitsust nõrgana näidata, et me justkui ei saa oma tööga hakkama, ja siis mõtlevad lugusid välja," kommenteeris Võrklaev.

"Tegelikult ma arvan, et tänasel valitsusel, arvestades kogu seda konteksti, läheb päris hästi. Ja Eestil, me näeme, läheb päris hästi. Me teadsime pikka aega, et meil oli siin mitu majanduslanguse aastat. Nüüd statistika vaadati tagantjärgi üle, tuli välja, et oli ainult üks majanduslanguse aasta. Opositsioonil hakkab see negatiivne narratiiv võib-olla lõppema ja siis on vaja see ise välja mõelda," ütles Võrklaev.

Vaatamata Pevkuri ja Suri lahkumisele, ütles Võrklaev, et kuus-seitse kuud enne valimisi ministreid vahetada ei ole poliitiliselt kuigi mõistlik.

"See töö vajab ikkagi natuke sisse elamist, asjadega kurssi viimist. See on päris lühike aeg kui tahta selles valdkonnas midagi ära teha. Lihtsalt selleks, et ministreid vahetada, Reformierakond seda kindlasti seda ei tee," lisas Võrklaev.

Võrklaeva sõnul ei ole ka praeguse Reformierakonna esimehe Kristen Michali välja vahetamist Reformierakonna juhatuses arutatud. "Ma olen päris kindel, et me läheme valimistele vastu praeguse peaministri Kristen Michaliga. Mingit peaministri vahetust ei tule," sõnas ta.

Saatejuht Reikop küsis, kui hästi läheb Eesti demokraatia hea tooniga kokku kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse uue ministri tõttu ametist vabastamine.

"Ma ise arvan, et vaadates probleeme kaitseministeeriumis, võiks kaitseministeeriumi vaates keskenduda riigikontrolli tööle. Riigikontrolli etteheited ja viited probleemidele olid teada juba eelmisel aastal ja kantsler Kaimo Kuusk lubas toona, et need probleemid lahendatakse ära. Kui aasta hiljem on mitmed probleemid jätkuvalt alles, siis mina ausalt öeldes ei näe selles midagi eriskummalist. Kui minister peab õigeks võtta poliitiline vastutus selle eest, mis tema valdkonnas toimub, siis oleks võib-olla ka kohane, kui kantsler ise vastutuse võtaks, sest need asjad, mida aasta jooksul oleks olnud võimalik ära teha, olekski võinud ära teha. Muidugi see, mis toimus Ukraina laskemoona hankega, võis olla tema jaoks negatiivne üllatus, aga riigikontrolli tõstatatud asjad, mis olid aasta aega teada, oleks saanud kõik ära lahendada," vastas Võrklaev.

Nortsati uuringu järgi saaks Reformierakond riigikogu valimistel praeguse 36 koha asemel ainult 14. See tähendab, et olukord läheb Reformierakonnal eriti pingeliseks, sest inimesi, kes võivad tulevikus töö kaotada, on väga palju.

"Alustame sellest, et see 38 kohta, mis me eelmine kord saime – me tegimegi väga hea tulemuse. Suur aitäh meie valijatele. Igapäevaselt, ma julgen arvata, et paljud meist ei mõtle valitsuses sellele, mitu kohta meil riigikogus on, vaid me tegeleme riigi juhtimisega, et Eesti oleks kaitstud, et meie majandus kasvaks ja et inimesed saaksid hakkama. Ja tegelikult on valitsuse toetus hakanud tõusma. Inimesed on näinud ja hinnanud seda, et riik on kaitstud, et majandus kasvab, inimestel on paremaks läinud ja netopalk on sel aastal tänu maksuküüru kaotamisele tõusnud üle 10 protsendi. Inimestel läheb paremini," rääkis Võrklaev.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Ringvaade"

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