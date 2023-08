USA piirab turvakaalutlustel ungarlaste viisavaba reisimist

Ameerika Ühendriigid otsustasid teisipäeval järsult piirata Ungari osalust USA viisavabaduse programmis. USA tunneb muret passide pärast, mille Ungari valitsus väljastas aastatel 2011 kuni 2020.

USA viisavabaduse programmi (American Visa Waiver Program) alusel saavad selles osalevate riikide kodanikud reisida USA-sse ja olla seal turismi või äri eesmärkidel kuni 90 päeva omamata viisat, piirdudes vaid elektroonilise reisiloaga (Electronic System for Travel Authorization - ESTA).

Alates teisipäevast vähendab USA valitsus Ungari passiga inimeste ESTA kehtivust kahelt aastalt ühele ning üks ESTA on edaspidi kehtiv vaid ühe korra. Politico tõi esile, et tegemist on pretsedenditu sammuga ning mõjutab kõigist 40 viisavabaduse programmis osalevast riigist vaid Ungarit.

Alates 2010. aastal võimule tulekust on Ungari peaministri Viktor Orbáni valitsus jaganud Ungari kodakondsust paljudele etnilistele ungarlastele Ungari naabermaades, sh Rumeenias, Slovakkias ja Ukrainas. Orbáni siseriiklike kriitikute sõnul oli see samm mõeldud parandama tema šansse saada tagasivalituks.

USA suursaadik Budapestis David Pressman ütles Politicole, et Ungari valitsus on lihtsustatud korras ja inimeste isikut korralikult tuvastamata andnud välja sadu tuhandeid Ungari passe. USA valitsus on selle julgeolekuküsimuse tõttu Ungariga mitu aastat kõnelusi pidanud läbi mitme administratsiooni, rõhutas Pressman.

Suursaadik sõnas, et Ungari valitsus ei soovinud seda turvaauku lappida ning USA otsus ei olnud see, mida Ameerika Ühendriigid tahtsid.

USA otsustas juba 2017. aastal muuta Ungari staatuse viisavabaduse programmis tingimuslikuks, kuniks julgeolekuküsimused saavad lahendatud. Samuti ei saanud alates 2020. aastast selles programmis osaleda ungarlased, kes on sündinud väljaspool Ungarit. Suursaadik David Pressman sõnas, et tegu on Ungari valitsuse soovimatusega mitte tegeleda selle turvaküsimusega, mistõttu Ameerika Ühendriigid pidid reageerima.