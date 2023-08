Arvamusfestivali ligi 150 arutelu tõi kokku 10 000 inimest

Arutelusid toimus paljudel teemadel, muu hulgas näiteks aktiivsus- ja tähelepanuhäire diagnoosimise keerukuse üle, tõukerataste ohjeldamise võimalikkuse üle, arutlusel oli ka Eesti inimeste valmisolek riigikaitses ning toimus ka maksudebatt.

"Tänavu oli uuendusena programmis mitmeid ka aruteluformaate, kus said lisaks ekspertidele sõna sekka öelda ka kõik festivali külastajad. Arvamusfestivali eesmärk on edendada head arutelukultuuri ning rõõm on näha, et üha rohkem on inimesi, kes julgevad, tahavad ja oskavad oma arvamust välja öelda," sõnas festivali eestvedaja Kaspar Tammist.

Lisaks aruteludele, kus nii mõneski oodati festivalikülastajate aktiivset osavõttu, toimus ka hulganisti erinevaid töötubasid. Näiteks said osalejad end proovile panna konspiroloogia MM-il, tutvuda muusikateraapia ja psühhodraama meetoditega, õppida mõjusat kõnelemist ning vestelda elanikkonnakaitse ekspertidega kriisideks valmistumise teemal.

Vahelduseks ajutoidule pakkus kultuuriprogramm midagi ka meeltele. Näiteks oli Paide vanasse ostukeskusesse rajatud kunstihoone, kus sai vaadata Eesti noorte kunstnike näitusi kehalisuse teemal, lisaks sai nautida muusikat.