Armeenia väitel tulistasid Aserbaidžaani väed EL-i vaatlejate suunas

Armeenia kaitseministeeriumi teatel avasid Aserbaidžaani sõdurid teisipäeval kell 12.20 tule Euroopa Liidu vaatlejate ja nende sõiduki suunas Verin Šorža suunas Gegharkuniki provintsis, vahendas Armeenia uudisteagentuur Armenpress.

Euroopa Liidu vaatlusmissioon (EUMA) kinnitas hiljem, et nende vaatlejad olid kohal kui toimus tulistamisintsident nende vastutusalas. Ükski vaatleja viga ei saanud, teatati sotsiaalmeedia kaudu.

CORRECTING STATEMENT: We confirm that #EUMA patrol has been present to the shooting incident in our area of responsibility. ❗️No #EUMA member was harmed.

EUMA alguses eitas Armeenia kaitseministeeriumi algset teadet intsidendi toimumisest, kuid kinnitas seda järgmises teates kui veebis hakkas ringlema video intsidendi toimumisest.

❗️Azerbaijani troops opened fire on EU observers in Armenia near the border today. The video below shows an EU observer sheltering in an Armenian bunker after their vehicles were shot at by Azerbaijani troops. pic.twitter.com/DR8avvrWw2