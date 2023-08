Kalamaja legendaarne pood pidas vastu ka aastase tänavaremondi

Kalamaja uus peatänav on peaaegu valmis ja selle ümbruses paiknevad ärid võivad rõõmustada – lõpuks ometi pääsevad kunded taas ilma suurema vaevata neid külastama.

Balti jaama kant ja Vana-Kalamaja tänav on 30 aastaga väga palju muutunud. Aga üks, mis muutumatuna püsib, on Alma äri. Äri juhib 87-aastane proua Alma ise ja leida võib sealt kõike, mida ühes majapidamises vaja võiks minna.

"Kõike pisiasju – niite, nõelu, pesuvahendid, värve, rulle, küünlaid, panne. Kõike on vaja," ütles Alma, kes avas äri 1990-ndal aastal jõululaupäeval Nõmmel.

Alma Sooäär oli taasiseseisvunud Eesti esimese erapoe omanik.

"Teised ei julgenud keegi, käisid minu käest küsimas – mis sa arvad, kas sa julged seda teha, äkki veel lähed pankrotti," meenutas ta.

Selliseid kodutarbe pudupoode palju järel ei ole, sest suured jaeketid on kliendid endale meelitanud. Vaatama vihmasele ilmale jagus aga Alma ärisse ostlejaid ka neljapäeval.

Umbes aasta tagasi pandi Vana-Kalamaja tänav remondi tõttu kinni nii autodele, kui suuresti ka jalakäijatele.

Alma sõnul mõjus see ärile halvasti – klientide arv vähenes kolmveerandi võrra. Aga kinni poodi ei kavatse ta panna.

"Sellepärast, et mul on see südamesoov ja kõik Kalamaja rahvas on sellega rahul, hoiatavad, et jumala pärast ära kinni pane. Ja mul on endal ka lõbus," lausus Alma.