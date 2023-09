Tallinna Euroopa kool suunas õpilased aula lae varisemise järel koduõppele

Euroopa kool tegutseb 2018. aastal renoveeritud ajaloolises hoones Tehnika tänaval, kus varem tegutses Tallinna Transpordikool.

"Tegemist on väga kahetsusväärse olukorraga. Praegu tuleb keskenduda sellele, et leida põhjused, mis selle olukorra tingis. Eksperdid teevad juba tööd, et saada selgus võimalikult kiiresti. Teeme kooliga igakülgset koostööd," ütles Riigi Kinnisvara AS kinnisvaraarenduse direktori kohusetäitja Tarmo Mändmets.

Päästeameti pressiesindaja teatel andsid sündmusele reageerinud päästjad korralduse kooli hoones tegevust enne ehitusekspertiisi läbiviimist mitte jätkata.

"Ekspertiisi raames selgitame esimesel võimalusel välja õnnetuse tekkepõhjused. Kõige olulisem meie jaoks on koolilaste turvalisus," sõnas TTJA ehitus- ja raudteeosakonna juhataja Priit Pallu.

"Esmaspäevast jäävad lapsed koduõppele, kuni selguvad asenduspinnad, kuhu saame õppetegevuse suunata. Koolihoone jääb ekspertiisi ajaks suletuks, et oleks tagatud kõikide turvalisus," rääkis koolidirektor Ian Karell.

Hoone on ehitismälestis, mis on 2018. aastal renoveeritud projekteerimis-ehitushankega ning töid teostas Ehitus5ECO OÜ, omanikujärelevalvet teostas P.P. Ehitusjärelevalve OÜ.