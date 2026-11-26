Tööandja ei tohi töötajaid pidevalt kaamerast jälgida, sest tegu on isikuandmete töötlemisega, mis eeldab täpset infot selle tegevuse eesmärgi ja üksikasjade kohta, ütleb andmekaitse inspektsioon, kellele laekub kaameratega seotud juhtumite kohta kaebusi omajagu.

Kaamerate kasutamine töökohal on olnud läbi aastate üks sagedasemaid teemasid, mille kohta nii töötajad kui tööandjad andmekaitse inspektsioonilt nõu küsivad, rääkis ERR-ile asutuse avalike suhete nõunik Maire Iro-Miller.

"Kuna inspektsioonile tuleb kaebusi aasta-aastalt järjest rohkem, jõuab meieni ka kaamerate kasutamisega seotud juhtumeid omajagu," tõdes ta.

Iro-Milleri sõnul ei tohi töötajate pidevaks jälgimiseks või nende töö kontrollimiseks kaameraid kasutada ning töötaja peab olema kursis, miks ja kuidas seda tehakse.

Üks värskemaid lahenduse saanud kaebusi puudutab ettevõtet, kes kasutas tööruumides videovalvet selliselt, et töötajaid jälgiti kaamerate kaudu pidevalt ning seda kasutati töötajate tegevuse ja töölviibimise kontrollimiseks, ilma et töötajatele oleks videovalve eesmärgist teavitatud.

Andmekaitse inspektsioon teavitas ettevõtet, et sellisel puhul kuulub kogu see teave isikuandmete töötlemise alla.

"Kui inimene on kaamerapildi kaudu tuvastatav, on tegemist isikuandmete töötlemisega," rõhutas andmekaitse inspektsiooni jurist Jekaterina Aader ja lisas, et sel juhul tuleb videovalve kasutamisel järgida isikuandmete kaitse nõudeid ning kaamerapaigaldaja peab olema määranud kindlaks, mis on selle eesmärgid.

Kaamerate kasutamisel tuleb tagada, et töötlemine oleks seaduslik, õiglane ja inimesele läbipaistev. See viimane tähendab, et jälgitavale oleks näha selge teave, et ruumis on videovalve, aga ühtlasi peab enne ala, kust videovalve algab, olema silt, kus on kirjas valvaja kontaktandmed ning info, miks ja millisel õiguslikul alusel ta videovalvet korraldab ning kust leiab rohkem infot isikuandmete töötlemise kohta.

Lisaks tuleb hinnata, kas kaamerate kasutamine on vastavuses põhimõttega, et koguda tuleb võimalikult väheseid andmeid ning kas kaamerate kasutamise eesmärki oleks võimalik saavutada ka vähem töötaja eraelu riivavate meetmetega.

"Kaamerate kasutamise eesmärk ei saa olla töötajate pidev reaalajas jälgimine, nende töökohal viibimise kontrollimine ega tööülesannete täitmise jälgimine. Kui kaamerad on paigaldatud muul õiguspärasel eesmärgil, näiteks vara või inimeste kaitseks, võib kaamerapilti töödelda üksnes selle kindlaksmääratud eesmärgi saavutamiseks," ütles Aader.

Lisaks peab kaamerate paigutus ja vaateväli olema selline, et töötajal oleks võimalik viibida ka kaamera vaateväljast väljaspool.

"Rõhutame, et riietusruumis, puhkeruumis, tualett- ja duširuumis ning muudes samalaadsetes kõrgendatud privaatsusega ruumides ei ole videovalve kasutamine lubatud," lausus ta.

Heli salvestamine tööl ei ole üldiselt nõuetega kooskõlas

Kui tööandja jälgib töötajat kogu tööaja vältel, kujutab see endast andmekaitse inspektsiooni arusaama järgi intensiivset eraelu riivet ja sellisel puhul tuleb hinnata, kas videovalve ulatus, kaamerate asukoht ja vaateväli ning kaamerate otsepildi või salvestiste vaatamine on seatud eesmärgi saavutamiseks tegelikult vajalikud ja proportsionaalsed.

"Lisaks juhib AKI tähelepanu sellele, et heli salvestamine töökohal on veelgi intensiivsema riivega ning ei ole üldjuhul andmekaitsenõuetega kooskõlas," sõnas Aader.

Heli salvestamist tööl õigustavad tema kinnitusel üksnes väga erandlikud asjaolud, mille vajalikkus on konkreetselt põhjendatud.

Kaameratest töötajate jälgimine tuleb lõpetada kohe, kui selle eesmärk kaob ning kustutada tuleb ka kogutud andmed. Vastutav töötleja peab paika panema andmete kustutamise tähtajad ning suutma valitud säilitamisaja vajalikkust põhjendada. Isikuandmete töötlemise aeg peab seejuures piirduma rangelt minimaalsega.

"Euroopa andmekaitsenõukogu seisukohal tuleb videosalvestised enamikul juhtudel kustutada mõne päeva möödudes, ideaaljuhul automaatselt. Mida pikem on ettenähtud säilitamisaeg, eelkõige juhul, kui see ületab 72 tundi, seda enam tuleb põhjendada säilitamise vajalikkust," lisas Aader.

Andmete kogumisel on tööandjal vaja kontrollida, kes pääseb kaamera otsepildile ja salvestisele ligi ja kes on mingeid salvestisi vaadanud. See tähendab, et juurdepääsud tuleb logida ning juurdepääs peab olema piiratud üksnes nende isikutega, kellel on seda oma tööülesannete täitmiseks vaja.

Aader märkis, et töötaja arvutit ega ekraanil toimuvat ei ole tööandjal lubatud pidevalt jälgida ning keelatud on ka töötaja arvutisse sellise programmi paigaldamine, mis tema tegevust jälgiks, ilma et sellel oleks eelnevalt kindlaks määratud vajadus ja konkreetne eesmärk ning töötajat oleks sellest teavitatud.

Maire Iro-Miller märkis, et andmekaitse inspektsiooni tunnetuse kohaselt on inimeste teadlikkus aja jooksul kasvanud ja üha rohkem pööratakse tähelepanu sellele, et kaamerate kasutamine oleks läbi mõeldud ja töötajatele arusaadavalt selgitatud.