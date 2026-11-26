USA president Donald Trumpi väimees ja erisaadik Jared Kushner ütles pikas intervjuus, et Venemaa president Vladimir Putin on Ukrainas üles näidanud vaoshoitust.

Kushner rääkis Politico emafirma Axel Springeri tegevjuhile Mathias Döpfnerile taskuhäälingusaates "MD Meets" oma rollist Valge Maja erisaadikuna.

Vaatamata ligi viis aastat kestnud Venemaa täiemahulisele sõjale Ukrainas, peab Kushner rahu võimalikuks juhul, kui mõlemad pooled jätavad varasemad süüdistused kõrvale ja kasutavad ära majanduslikke võimalusi.

Kushner kirjeldas praegust sõjategevust Ukrainas kui varisõda, kus Euroopa toetab Ukrainat rahaliselt Venemaa vastu peetavas sõjas.

Samuti kiitis ta Putinit liigse jõu kasutamisest hoidumise eest. "Ta on lubanud tuumarelvi mitte kasutada, mis on ilmselgelt suur asi, ja ta on meile kinnitanud, et see pole tema kavatsus."

Trumpi väimees jagas tunnustust mõlemale poolele, nimetades Putinit "poliitika suurmeistriks", kuid märkides samas, et Ukraina "julgus, vaprus ja võimekus on üks võimsamaid lugusid, mida paljude aastakümnete jooksul nähtud".

Vähesed Venemaa eksperdid nõustuvad hinnanguga, et Putin on ligi viis aastat kestnud sõjas Ukraina vallutamiseks üles näidanud vaoshoitust.

Kushneri hinnangul peab Venemaa aga nii NATO laienemist viimastel aastakümnetel kui ka Ukraina hiljutisi samme provokatiivseks.

Trumpi väimees tõi eriti esile, et mullu novembris hakkas ta sõja lahendamisel edusamme saavutama. "Siis aga ründasid ukrainlased detsembri lõpus Putini residentsi, mis minu arvates muutis Putini meelt," ütles ta.

Venemaa süüdistas mullu Ukrainat droonirünnaku katses Putini residentsile, mida Ukraina president Volodõmõr Zelenski nimetas valeks. The Wall Street Journali teatel leidis CIA, et Ukraina ei sihtinud Putinit ega tema elukohti.

Kushneri sõnul usub ta, et Putin soovib rahu, kuigi Venemaa president on lükanud tagasi kohe jõustuva relvarahu.

"See, mida oleme näinud, on see, et tal on väga vähe usku, et sõja peatamise korral õnnestub jõuda kokkuleppeni, mis hoiab ära tulevase sõja," ütles Kushner. "Usun, et see on tema jaoks oluline kaalutlus ja sama kehtib ka meie puhul, nii et me mõistame seda."

"Euroopas on palju põhjendamatut hirmu"

Kushneri sõnul on tema ja Trumpi teine erisaadik Steve Witkoff teinud eurooplastega tihedat koostööd, et kujundada Ukraina sõjale lahendus. Samas lükkas ta tagasi Euroopa mured, et Ukrainas karistamata jääv Putin saaks indu rünnata Balti riike või kaugemaid Euroopa alasid.

"Euroopas on palju põhjendamatut hirmu," ütles ta, enne kui asus selgitama, kuidas Venemaa võib end Euroopa poolt ohustatuna tunda. Just sel põhjusel jäeti eurooplased tema sõnul kõrvale sel kuul Araabia Ühendemiraatides toimunud Ukraina, Venemaa ja USA kõnelustelt.

"Euroopat ei kaasatud Abu Dhabis, sest president Putin näeb Euroopast tulemas palju provokatiivseid avaldusi ja tegusid. Seetõttu ei näe ta, et nad oleksid rahuks valmis. Ta arvab, et nad soovivad Venemaa strateegilist lüüasaamist," selgitas Kushner.

Tema sõnul on USA jaoks kõige olulisem küsimus Euroopa sõjajärgne julgeolekuarhitektuur. Sõjajärgne korraldus muudaks lihtsamaks ka territoriaalküsimuse lahendamise – sealhulgas selle, kas Ukraina peaks loovutama osa oma maast Venemaale.

"Kui inimesed näevad, et lahendus on püsiv ja viib rahuni, muutuvad nad minu arvates veidi paindlikumaks selles, kuhu piir tõmmata," märkis ta. "Lõppude lõpuks on enamik Euroopa piire ajas muutunud ning need on paika pandud sõdade, rahu või kompromisside tulemusel."

Pärast sel kuul toimunud kohtumist Kushneri ja Witkoffiga teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et USA pakkus välja võimaluse, mille kohaselt võiks Ukraina liituda NATO-ga vastutasuks Donbassist taganemise eest. Ukraina president lükkas selle mõtte tagasi.

"Olen korduvalt öelnud, et Ukraina ei tagane ega loovuta oma maad terroristidele," sõnas Zelenski.

Kui Venemaa erisaadikut Kirill Dmitrijevit kirjeldas Kushner intervjuus kui "uskumatut sõpra", siis Zelenski suhtes oli tema toon jahedam.

"Me ei ole president Zelenskile mingit survet avaldanud," ütles ta, lisades samas, et Zelenski "ründas" ebaõiglaselt Trumpi. "Võiks arvata, et president Zelenski püüaks [Trumpiga] lugupidavalt suhelda."

Oktoobris kritiseeris Zelenski Trumpi ühepoolset otsust tühistada Venemaa diislikütusele kehtestatud sanktsioonid. See ajendas Trumpi kutsuma üles Ukraina juhti välja vahetama. USA president väitis, et "Zelenski oleks võinud selle sõja juba mitu korda lõpetada".

Kushner kaitses Trumpi sõnavõttu. "Nagu president Trumpi puhul näha, on ta väga tugev vastulöökide andja."

Trumpi erisaadik on viimastel kuudel külastanud Abu Dhabit, Moskvat ja Berliini. Samas on USA sõnumid tekitanud rahutust Euroopa liitlastes ning nii demokraatide kui ka osa vabariiklaste seas.

Kongressi demokraadid ja teised kriitikud süüdistavad 45-aastast erisaadikut ja erakapitalifondi juhti Kremli jutupunktide kordamises, Gaza plaanide edendamises ilma palestiinlaste sisulise osaluseta ning isikliku kasu ja avalike huvide konfliktis.

Kushneri sõnul ei ole tal huvide konflikti

Kushneri ärihuvide hulka kuulub miljardite dollarite väärtuses Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraatide ja Katari riiklike investeerimisfondide varade haldamine, samal ajal kui ta peab läbirääkimisi Iraaniga sõjas, mis mõjutab sügavalt kõiki kolme Pärsia lahe riiki.

Intervjuus tõrjus Kushner süüdistusi. "Inimesed on küsimusi tõstatanud, kuid keegi pole tegelikult osutanud ühelegi konkreetsele minu tehtud otsusele või poliitikale, mis poleks olnud USA huvides," lausus ta.

Taskuhäälingus käsitleti pikemalt ka tema rolli Iraanis ja Gazas.

Kushner rõhutas korduvalt sama mõtet: majanduse õitsenguks tuleb ligi meelitada kapitali.

Iisraeli ja palestiinlaste kahe riigi lahenduse ebaõnnestumises süüdistas ta peamiselt palestiinlaste valitsemise puudujääke.

Ühtlasi avaldas ta lootust, et "uus tehnokraatlik valitsus" Gazas kasutab ära vaba ettevõtluse võimalusi, ehitab sõjast räsitud piirkonna üles Singapuri eeskujul ning võimaldab sealsele rahvale "tõeliselt uskumatut elu".