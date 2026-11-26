Mõni aeg hiljem püüti reinuvader päästjate poolt kinni ja toimetati tagasi loodusesse rebase asju ajama.

Eesti reinuvader oli neljapäeva pärastlõunaks juba nii ilmakuulus, et tema videot soovis näiteks Al Jazeera. Aga see jõuab Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) uudisvahetuse kaudu ka paljude avalik-õiguslike telekanaliteni.