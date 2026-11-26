Tallinna büroopindade turg on ülepakkumise tõttu üha suurema surve all. Kaugtöö, tehisaru ja üürnike muutunud ootused sunnivad omanikke otsima vanadele büroohoonetele uut kasutust, sest nõudlus traditsiooniliste kontoripindade järele on vähenenud.

Kui kümme aastat tagasi oli Tallinnas tühja büroopinda 50 000, siis tänavu juba 130 000 ruutmeetrit. Uus Maa kinnisvarabüroo ärikinnisvara maakler Eduard Sorokin ütles, et omanike seisukohast on bürooturu olukord katastroofiline.

Vabu pindu hakkas rohkem tekkima 2020. aastal koroonapandeemiaga. Seejärel mõjutas turgu täiemahuline sõda Ukrainas, energiahinnad ning nüüd ka tehisaru pealetung.

"Me praegu alles jõuame sinna punkti, kus covidi mõju päriselt mõjub, sest varasemalt sõlmiti büroopindadele reeglina viieaastaseid üürilepinguid. Tegelikkuses on väga paljud üürilepingud, mis sõlmiti covidi alguses või enne covidit, alles nüüd lõpule jõudmas. Uued üürilepingud, mida need ettevõtted ja üürnikud sõlmivad, on tavaliselt oluliselt väiksema ruutmeetrite arvuga – võetakse väiksemad pinnad, tiimid on väiksemad, tehakse kaugtööd. Ehk alles nüüd on covidi mõju kohale jõudnud," ütles Sorokin.

Eduard Sorokini sõnul tuleb ärikinnisvaraturul eristada ametlikku ja mitteametlikku statistikat. Nende erinevus seisneb eelkõige selles, kuidas kajastatakse kinnisvara tegelikku täituvust.

"Ärikinnisvaras hinnatakse varade väärtust tulumeetodil. Varade omanikel on ülimalt raske ausalt tunnistada ja tihtipeale ka deklareerida oma tegelikku täituvust, sest see mõjutab nende varade turuväärtust," selgitas Sorokin.

Büroohoonete turuväärtus mõjutab omakorda omanike krediidiliine ja laene. Kinnisvara on sedavõrd kapitalimahukas äri, et enamik varasid on ostetud laenuga. Sorokini sõnul tähendavad praegused vakantsid ehk tühjade pindade osakaal ning sellest tulenevad madalamad üürihinnad sageli seda, et vara tegelik ja aus väärtus on madalam kui deklareeritud väärtus. "See trend on jätkuv," märkis Sorokin.

Kümne aastaga on siiski märkimisväärselt kasvanud ka büroopindade kogumaht. Samas on üürnike huvid ajas muutunud. Pigem lähevad kaubaks terviklikud ärikvartalid kui eraldiseisvad büroohooned, sõnas kaubanduspindu haldav Kapitel Tallinn kinnisvarajuht Andrei Kokk.

"Tihtilugu uued hooned kerkivad sinna, kus juba on sarnase funktsiooniga ettevõtetele soodsad tingimused loodud. Näiteks Ülemiste või Rotermanni kvartal, neid näiteid võib veel tuua. See on täiendav pluss, miks just uuemad majad ja värskemad hooned on üürnike seas populaarsemad," lausus Kokk.

Üks variant, kuidas vanematele büroohoontele ikkagi huvilisi leida, on hoone otstarbe muutmine, ütles Luminor panga ettevõtete panganduse krediidianalüüsi osakonna juht Roman Raivet.

"Kas siis näiteks esimese korruse pinnad on muudetud kaubanduspindadeks või on hakatud pakkuma majutushoone funktsiooni. Kui rääkida Tallinnast, siis üks sektor, kus hästi läheb, on turism ja majutus. Seega on alternatiiv büroohoone teha näiteks lühiajaliseks majutushooneks, kui on võimalus," sõnas Raivet.

Büroohoonetele uue kasutuse leidmine võib tähendada ka nende täielikku ümberkujundamist, sealhulgas muutmist elamispindadeks.

"Tallinnas on ka esimesed näited, kus endised büroohooned ehitatakse korteriteks ringi. Ma eeldan, et see on üks suund, mis võib-olla ajaga veelgi süveneb," ütles Andrei Kokk.

Ka Sorokin prognoosib, et suur osa praegu planeeritud büroopindadest ehitatakse lõpuks välja hoopis elukondliku kinnisvarana. Ta peab silmas ärimaale rajatavaid üürimaju, mitte tavapäraseid elamumaale ehitatavaid kortermaju. Selle suundumuse markantseima näitena tõi ta Endoveri praeguse City Plaza ostu Tartu maantee 2 aadressil. Tegemist on praeguse LHV panga peahoonega, mille puhul ostetakse tema sõnul kesklinnas terve torn ning muudetakse suhteliselt uus, umbes 12–15 aasta vanune büroohoone kortermajaks.

"See jääb ärimaale, neid kortereid ei müüda eraisikutele välja, vaid see ongi üüriprojekt. Üürimajad on trend, kuhu poole me liigume," ütles Sorokin. Tema hinnangul muudetakse paljude lähiaastateks kavandatud kontori- ja büroohoonete projektide funktsiooni ning algselt büroopindadeks mõeldud hoonetest saavad lõpuks kortermajad.

Samal ajal jätkub aga ka büroohoonete ehitus. Tallinnas oli tänavu kolmandas kvartalis ehituses ligikaudu 127 000 ruutmeetrit büroopinda, mille valmimine peaks jaotuma aastatele 2026–2028.

"Mina ei usu, et need sellisel kujul büroohoonetena valmis ehitatakse, sellepärast et klassikalisele büroole lihtsalt ei ole turgu ega nõudlust. A++ klassi büroodes võib küsida 25 eurot ruutmeetri eest, võib küsida ka 30 eurot ruutmeetri eest kuus. Need on tipuhinnad, ja samas, kui võtame kõik, mis ei ole A+, vaid B-klassi kontorihooned, mida on Tallinnas väga palju erinevates piirkondades, näiteks Pärnu maanteel või ükskõik kus kesklinnas, siis seal on üürihinnad viimase viie aastaga langenud vähemalt poole võrra. Need bürood, mida üüriti aastal 2019 välja hinnaga 12 eurot ruutmeeter, on täna avalikus pakkumises hinnaga viis eurot ruutmeeter," ütles Sorokin.