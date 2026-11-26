Maaväe, mereväe ja õhujõudude (RAF) ülemate allkirjastatud kirjades palutakse endistel kaitseväelastel uuendada oma kontaktandmeid ning anda teada oma praegusest töökohast ja oskustest. Samuti pakutakse võimalust osaleda vabatahtlikult väljaõppel ja õppustel, sealhulgas järgmise aasta kevadel toimuval NATO õppusel Steadfast Defender.

Erinevalt vabatahtlikest tsiviilisikutest reservväelastest on strateegilised reservväelased veteranid, kes on hiljuti relvajõududest lahkunud, kuid keda saab erandjuhtudel siiski teenistusse tagasi kutsuda.

Ühendkuningriik teeb selle sammu Venemaalt lähtuva ohu kasvades. Eelmisel nädalal tulistas Venemaa tiibrakette ja drooni Ida-Poolasse, ligi 100 kilomeetri kaugusele Ühendkuningriigi juhitud õppusest. Samal päeval külastasid vägesid Briti kaitseminister ja õhuväe ülem.

RAF paigutab lennukid ööseks angaaridesse ja kavandab Briti baasidesse droonivastaseid võrke.

Ajalehe The Telegraph andmetel püüab valitsus suurendada riigi vastupidavust, kuna Ühendkuningriik pöörab üha rohkem tähelepanu NATO artiklile 3, mis kohustab liikmesriike arendama oma suutlikkust osutada vastupanu relvastatud rünnakule.

Kaitseminister Wes Streeting on hoiatanud, et Suurbritannia peab olema sõjaks valmis 1000 päeva jooksul. Briti armees on umbes 73 000 tegevväelast.

Kaitseministeerium nimetas kirju praktiliseks sammuks valmisoleku ja heidutuse tugevdamisel.

Armee siseallika sõnul ei väida keegi, et reservväelased kavatsetakse ootamatult mobiliseerida. "Kuid oleks hullumeelsus, kui meil puuduks andmebaas ja ligipääs neile," lisas ta.

"See, et olid kunagi tankijuht, ei tähenda midagi – sinu praegused tsiviiloskused võivad olla täiesti teistsugused ja riigikaitsele tegelikult palju kasulikumad," ütles allikas.

Eelmisel aastal avaldatud strateegilise kaitse ülevaade soovitas strateegilise reserviga taas tihedamalt suhelda.

Veteranide minister Calvin Bailey märkis, et kuigi enamikku strateegilisest reservist ei kutsuta kunagi tagasi, on nad osa riigi heidutusest. "Need kirjad ei tähenda, et reservväelasi hakataks mobiliseerima," rõhutas ta.