Meedia: Iraani võimud võtsid Rootsi jõugujuhi vahi alla

Rahvusvaheline meedia kirjutab, et Iraani võimud vahistasid Rootsi kõige vägivaldsema jõugu Foxtrot juhi.

Foxtroti rühmitus sai oma nime Kurdi rebaseks hüütava Rawa Majidi järgi. Rootsi politsei kahtlustab, et sama rühmitus on korraldanud riigis plahvatusi. Kurjategijate arveteklaarimise tõttu sai septembris Rootsis surma 12 inimest.

37-aastane Majid juhtis oma jõuku Türgist. Rootsi peaminister Ulf Kristersson ütles esmaspäeval, et kinnitamata luureandmete kohaselt on Majid vahistatud, vahendas The Times.

Allikate teatel vahistati Majid Iraanis, kuna tal oli kaasas võltsitud isikut tõendav dokument. Rootsi välisministeerium teatas, et ei saa kinnitada, kas Iraanis on vahistatud Rootsi kodanik.

Majid kasvas üles Rootsis. Tema vanemad on pärit Põhja-Iraagis asuvast autonoomsest Kurdistanist.

2018. aastal kolis Majid Türki, kus ta hankis kiiresti riigi kodakondsuse. Kaks aastat hiljem andis Rootsi tema vahistamiseks välja rahvusvahelise määruse. Türgi keeldus teda välja andmast, kuna Ankara ei anna oma kodanikke välja.